Эстония — единственная страна ЕС, где упал ритейл

По ноябрьским данным Eurostat, Эстония — единственная страна ЕС, где упал объем розничной торговли, передают "Деловые Ведомости".

Объем ритейла снизился в ноябре в Эстонии на 1,2%, по сравнению с таким же месяцем прошлого года. По этому показателю наша страна занимает последнее 21-е место в ЕС (данных по 7 странам пока нет), являясь единственной, где розничная торговля не выросла.

Больше всего ритейл вырос в Румынии (10,9%), далее идут Польша (+7,6%) и Мальта (+7%).

В Латвии ритейл вырос на 4,8%, в Литве — на 5%, в Финляндии — на 3,2%, в Швеции — на 2,9%.