”Эстония 200” предлагает перезагрузку госбюджета в 2020 году

Это позволит освободить бюджет от ненужных расходов, а также обеспечит взоможность поставить новые политические цели для решения долгосрочных проблем. Приоритет для теневого правительства — это инвестиции в образование и научную деятельность, в реформы в социальной сфере и сфере здравоохранения, а также в оборону.

”Теневое правительство ”Эстонии 200” надеется, что одобренный сегодня правительством Эстонии бюджет на 2019 год — это последний бюджет, составленный на основе принципов старого мышления”, — сказа премьер-министр теневого правительства ”Эстонии 200” Прийт Аламяэ.

”Действовавший до сих пор процесс принятия бюджета не помогает сосредоточиться на важнейших для Эстонии вызовах. Бюджет растет, подобно снежному кому, без учета реальной необходимости в дальнейшем всех обозначенных в нем расходов”, — отметил Аламяэ.

Утвержденный сегодня правительством Эстонии бюджет предусматривает распределение средств между различным секторами, в том числе рост зарплат во некоторых секторах, однако этот бюджет не способен решить долгосрочных проблем в образовании, социальной системе и инвестировании.

На сегодняшний день госбюджет составляется на четыре года, основываясь на государственной стратегии на этот срок и принимаемых ежегодно решений правительства, исходящих из объема поступивших в казну средств и текущих политических договоренностей. В результате многочисленных хаотичных обещаний разных правительств возник эффект снежного кома — зафиксированный законом базовый бюджет остается неизменным из года в год, а для формирования политики приходится увеличивать его объем.