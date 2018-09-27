”Эстония 200” предлагает перезагрузку госбюджета в 2020 году

Теневое правительство ”Эстонии 200” предлагает уже с 2020 года составлять государственный бюджет c нулевой базой, то есть использовать принцип его перезагрузки.
Это позволит освободить бюджет от ненужных расходов, а также обеспечит взоможность поставить новые политические цели для решения долгосрочных проблем. Приоритет для теневого правительства — это инвестиции в образование и научную деятельность, в реформы в социальной сфере и сфере здравоохранения, а также в оборону.
”Теневое правительство ”Эстонии 200” надеется, что одобренный сегодня правительством Эстонии бюджет на 2019 год — это последний бюджет, составленный на основе принципов старого мышления”, — сказа премьер-министр теневого правительства ”Эстонии 200” Прийт Аламяэ.
”Действовавший до сих пор процесс принятия бюджета не помогает сосредоточиться на важнейших для Эстонии вызовах. Бюджет растет, подобно снежному кому, без учета реальной необходимости в дальнейшем всех обозначенных в нем расходов”, — отметил Аламяэ.
Утвержденный сегодня правительством Эстонии бюджет предусматривает распределение средств между различным секторами, в том числе рост зарплат во некоторых секторах, однако этот бюджет не способен решить долгосрочных проблем в образовании, социальной системе и инвестировании.
На сегодняшний день госбюджет составляется на четыре года, основываясь на государственной стратегии на этот срок и принимаемых ежегодно решений правительства, исходящих из объема поступивших в казну средств и текущих политических договоренностей. В результате многочисленных хаотичных обещаний разных правительств возник эффект снежного кома — зафиксированный законом базовый бюджет остается неизменным из года в год, а для формирования политики приходится увеличивать его объем.
Госбюджет — это единственный реальный инструмент правительства для осуществления крупных целей. Для того, чтобы были возможны принципиальные изменения, необходимо, по, оценке ”Эстонии 200”, начать составление бюджета с нулевой базой, т.е. запустить перезагрузку госбюджета.
Теневое правительство ”Эстонии 200” делает предложения:
- Начиная с 2020 года при формировании бюджета исходить из принципа составления бюджета с нулевой базой каждые последующие пять лет;
- Для этого государство в срочном порядке должно прекратить переход на уже подготовленную систему бюджетирования сфер деятельности;
- Финансирование бюджета с нулевой базой должно основываться на четко обозначенных процессах и быть прозрачным. В бюджетной документации каждого министерства и других ведомств должно быть ясно обозначено, какая деятельность проводится каждый год, и сколько средств на нее затрачивается. В настоящее время в подобной документации раскрывается, расходуются ли средства на деятельность учреждений, на их экономическую деятельность, на персонал или на инвестиции. Однако отсутствует четкая постановка целей, описание, какую проблему намерены решить, и что может налогоплательщик.
Теневое правительство ”Эстонии 200” предлагает открыть данные о расходовании госбюджета, провести оценку необходимости прежних расходов, а также определить источники финансирования для реализации задач, продиктованных стратегическим планом. С программой реформ ” Эстонии 200” можно ознакомиться на сайте теневого правительства ” Эстонии 200” www.varivalitsus.ee
”Эстония 200” — это политическое движение, опубликовавшее свой манифест в мае этого года. В августе советом организации было принято решение, согласно которому MTÜ Eesti 200 будет преобразовано в политическую партию и примет участие в парламентских выборах в 2019 году. В сентябре политическое движение создало теневое правительство, которое возглавил предприниматель Прийт Аламяэ.