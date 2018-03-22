Эстонии еще расти и расти до оценки и признания возрастных работников. Группа ”отчуждения” начинается уже с 40 лет

Эстонский институт открытого общества провел исследования, результаты которого заставляют задуматься. По словам заведующей отделом социологических исследований института Ирис Петтай, Эстонии еще далеко до достойной оценки возрастных работников ми равного обращения, пишет Ärileht.

Каждый четвертый респондент полагает, что более молодые работники — в приоритетном положении. Только 4% ответивших сказали, что у них в коллективе предпочитают возрастных. Лишь 50% сообщили, что в их рабочем коллективе нет дискриминации по возрасту. ”Если только половина говорит, что у них нет неравного обращения по возрасту, это показывает, что эта тема проблемная”, — признала она.

В ходе исследования выяснилась еще одна деталь: группа ”отчуждения” начинается уже с 40 лет. С этого момента люди начинают чувствовать, что их возраст — критический, и их позиция на рынке труда хуже. Это возраст, когда, по оценке людей, конкурентоспособность начинает падать.

Самое большое предпочтение на рынке труда отдается работникам 20-39 лет. 73-84% из них считают, что их возраст — большой плюс при устройстве на работу.

По данным Департамента статистики, работники 50+ сейчас зарабатывают почти на четверть меньше, нежели 25-49 летние. Хуже всего обстоят дела среди неквалифицированных рабочих: зарплата возрастных работников составляет 70% от их 25-49-летних коллег. Петтай также поведала, что 50-летние более чем в два раза чаще работают чернорабочими, реже занимают управляющие должности и места специалистов.