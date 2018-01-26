Estonian Cell крупнейший производитель биогаза в Эстонии

В 2017 году Estonian Cell по сравнению с прошлым годом увеличила производство биогаза на 3%. Предприятие произвело в общей сложности 7,9 млн кубометром биогаза с 76% содержанием метана и по этим показателям является уже который год крупнейшим производителем биогаза.

”Энергетическая ценность производимого биогаза более 60 GWh в год, и этот объем мог бы заменить природный газ, используемый для отопления в более чем 3 000 частных домов. Будучи преобразованным в электроэнергию, он мог бы обеспечить примерно 25 000 домашних хозяйств годовым запасом электричества”, — сказала член правления Estonian Cell Сийри Лахе.

С августа 2015 года производственный комплекс биогаза работает на полную мощность. В 2015 производство биогаза превысило отметку в 5 млн м3 и производство ежегодно росло соответственно на 7,65 млн м3 в 2016 году и 7,89 млн м3 в 2017 году.

Комплекс производства биогаза стоимостью 11 млн евро Estonian Cell запустила в 2014 году, став таким образом первым в Европе производством по механической переработке древесной массы, где производство биогаза было организовано наряду с основным производством. Помимо инновационного решения был установлен крупнейший в Европе биогазовый реактор с одним резервуаром. ”Несмотря на то, что комплекс по производству биогаза был запущен в 2014 году, но из-за новизны технологии в 2015 году потребовались некоторые доработки для получения полноценного эффекта.

”Это позволило работникам завода стать обладателями уникального и ценного ноу-хау”, сказала Лахе. Биогаз получают на заводе в процессе очистки сточных вод и, благодаря инновационному решению, при помощи возобновляемой энергии его направляют обратно в производственный процесс. ”Мы уникальные производители возобновляемой энергии в Эстонии, поскольку для производства биогаза, предприятие не получило ни цента пособий или инвестиций на строительство или процесс производства возобновляемой энергии. Поскольку предприятие при процессе сушки древесной массы потребляет вместо природного газа весь биогаз, то пособие на производство возобновляемой энергии за производство биогаза не платится”, — сказала Лахе.

Для того чтобы значительно повысить эффективность расходов находящегося в Кунда завода, Estonian Cell инвестировала 11 млн евро в технологии предварительной очистки и анаэробную очистку сточных вод. ”В 2017 году на деревообрабатывающем заводе заменили 35% потребления природного газа собственным биогазом, уменьшив таким образом углеродный след предприятия на 35%”, — сказала Лахе. Инвестиция в решение по производству возобновляемой энергии также принесла Estonian Cell титул Инноватор года на конкурсе лучших предприятий ”Ettevõtluse Auhind 2016”.

Производство биогаза возможно из сточных вод завода, поскольку при производстве древесной массы используются только химикаты дружелюбные к окружающей среде, не используются хлор, сера или токсичные вещества. ”Часто производство древесной массы путают с производством целлюлозы. Технология производства, которую использует предприятие, это химико-термо-механическое размельчение, а не метод сульфирования Крафт-технологии, применяемой при производстве целлюлозы”, — сказала руководитель отдела качества и окружающей среды предприятия Керсти Лужков.

Находящийся в Кунда завод Estonian Cell по производству древесной массы из осины был основан в 2006 году. Предприятие производит высококачественную химико-термо-механическую древесную массу из осины, 100% которой идёт на экспорт в различные страны Европы и Азии. Всеобъемлющие принципы ответственного отношения и заботы об окружающей среде интегрированы во все процессы Estonain Cell с момента постройки завода и являются одним из факторов успеха. Такой подход означает не только лишь заботу о природных ресурсах, но и включает в себя честный и открытый диалог с работниками, клиентами, поставщиками и другими заинтересованными сторонами. Предприятие полностью внедрило системы экологического управления и управления качеством, сертифицированных согласно ISO 9001 и ISO 14001. Единоличный собственник предприятия — ведущий австрийский завод по производству бумаги Heinzel Holding GmbH.