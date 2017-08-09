Эстонец стал глобальным вице-президентом Nike: "без жены я бы не сделал такую карьеру"

В сентябре Кристьян Луха, начинавший в местной фирме, занимающейся поставкой продукции Nike в Эстонию, переезжает в США, чтобы занять кресло вице-президента концерна.

Луха начал свою карьеру в Nike в конце 90-х. В 2002 году его пригласили работать в европейскую головную контору фирмы в Голландии, в 2009 году — в Москву, в 2012 году — в Афины.

"В 2014 году мы переехали обратно в Москву. Хотя скорее в Москву и Таллинн, так как на выходных я прилетаю домой”, — говорит Луха.

1 июля этого года Луха стал глобальным вице-президентом Nike в сфере футбола. Своей двадцатилетней карьерой в Nike Луха доволен и сравнивает работу в фирме со спортом, где нужно что-то делать и чего-то достигать.

Он отмечает, что работа в международном концерне позволяет постоянно подниматься по карьерной лестнице и принимать новые вызовы. По словам Луха, своей карьерой он во многом обязан супруге, которая была готова переезжать вместе с ним. ”Она предприимчивее меня, она просто не разрешала оставаться в зоне комфорта и побуждала поднимать планку”, — говорит он о своей жене Аге.

На вопрос о том, долго ли он планирует работать в США, Луха сказал, что пока точно ответить не может, но определенно связывает свое будущее с Эстонией.