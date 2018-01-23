Эстонец попал в ТОП-30 лучших ИТ-бизнесменов Европы по версии Forbes

В начале этого года в рейтинг предпринимателей из технологических бизнесов в Европе ”30 человек, кому нет 30” издания Forbes попал Маркус Виллинг, создатель компании Taxify.

Журнал назвал имена 300 молодых европейцев, ”меняющих континент и мир”, по версии издания, к лучшему, пишут "Деловые Ведомости". Издание сгруппировало людей в десять ”отраслевых” подборок по 30 человек, отдельно составлены списки самых молодых и самых знаменитых людей, а также список ”Большие деньги”.

Каждый год составители рейтинга рассматривают тысячи номинантов — сотрудников стартапов, корпораций, представителей венчурного капитала и кибербезопасности. Этот список сокращают до десятков имен, из которых затем выбирают 30 лучших для каждой категории.