23.01.2018, 10:10

Эстонец попал в ТОП-30 лучших ИТ-бизнесменов Европы по версии Forbes

 (8)
rus.delfi.ee
EST
Margus Villig, Taxify
Margus Villig, TaxifyFoto: Tiit Blaat

В начале этого года в рейтинг предпринимателей из технологических бизнесов в Европе ”30 человек, кому нет 30” издания Forbes попал Маркус Виллинг, создатель компании Taxify.

Журнал назвал имена 300 молодых европейцев, ”меняющих континент и мир”, по версии издания, к лучшему, пишут "Деловые Ведомости". Издание сгруппировало людей в десять ”отраслевых” подборок по 30 человек, отдельно составлены списки самых молодых и самых знаменитых людей, а также список ”Большие деньги”.

Каждый год составители рейтинга рассматривают тысячи номинантов — сотрудников стартапов, корпораций, представителей венчурного капитала и кибербезопасности. Этот список сокращают до десятков имен, из которых затем выбирают 30 лучших для каждой категории.

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