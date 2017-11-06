Эстонцы в Грузии помогают развивать обучение предпринимательству

Эстонские эксперты помогают преподавателям и чиновникам Грузии создавать ориентированное на школьников обучение предпринимательству и программу создания ученических фирм. Если раньше в этой стране не было ни одной ученической фирмы, то теперь – с помощью эстонцев – обучение предпринимательству ведется в 222 грузинских школах. Также создается множество ученических фирм, сказано в пресс-релизе.

Специалисты организации JA Eesti (Junior Achievement), предлагающей в эстонских школах программу обучения предпринимательству, руководящей деятельностью ученических фирм и организующей дни ”рабочей тени”, вернулись из Грузии, где проводили обучение преподавателей и чиновников. Впервые подобный проект состоялся три года назад. По словам руководителя JA Грузия Эки Гегешидзе, после этого визита обучение предпринимательству в стране получило значительный толчок. ”После российско-грузинской войны у нас практически не существовало обучения предпринимательству. Благодаря же эстонцам в этом году программа JA внедрена уже в 222 школах и прогнозируется открытие до 100 ученических фирм, — пояснила Гегешидзе. — С помощью эстонцев мы стали заметно ближе к Европе, поскольку благодаря этому проекту перешли из центральной азиатской организации в европейскую, а это очень важно”.

Руководитель по отношениям с партнерами JA Eesti Керсти Лоор добавила, что благодаря хорошим отношениям и успеху прошлого проекта преподаватели и чиновники Грузии вновь обратились за помощью именно к Эстонии. ”Они рассказали нам, что в рамках одного только данного проекта мы проделали работу, которую не удавалось выполнить в течение предыдущих 15 лет, — отметила Лоор. — В качестве следующего шага 2-3 грузинские ученические фирмы примут участие в Ярмарке ученических фирм Эстонии, которая состоится в феврале. В Эстонии они также смогут пройти обучение. Возможность попасть в Европу и Эстонию является для них важным мотиватором”.

В рамках проекта Министерства иностранных дел Эстонской Республики ”Развитие обучения предпринимательству в качестве естественной части школьной системы Грузии” в октябре грузинские предприниматели прошли обучение в части методики преподавания бухгалтерского учета для ученических фирм, было проведено обучение добровольцев региона Зугдиди JA Грузия, для учеников была организована экономическая игра ”Рыночная площадь”, а руководство JA Грузия получило консультации в отношении развития и популяризации в стране программы ученических фирм.

Поскольку конкуренция между ученическими фирмами Европы является сильным мотиватором для дальнейшего развития программы и пробуждения заинтересованности среди молодых людей, эстонская сторона также поделилась опытом в части подготовки к соревнованиям. Договорились, что весной специалисты JA Eesti отправятся в Грузию помогать с организацией национальных соревнований и выбирать лучшую ученическую фирму страны.