Эстонцы тратят на сигареты больше жителей Латвии и Литвы

Из трех Балтийских стран больше всего на табачные изделия тратят домашние хозяйства Эстонии, а меньше всего — литовцы, свидетельствует новейший опрос компании Baltmi.

По данным опроса, по количеству курящих лидирует Эстония, где табачные изделия приобретают 27% домашних хозяйств, в Латвии этот показатель составляет 26%, в Литве — 23%, сообщила Baltmi агентству BNS.

Эстония лидирует и по показателю среднемесячных затрат на табачные изделия, которые колеблются от 35 до 40 евро. В Литве домашние хозяйства в среднем тратят 20-25 евро в месяц, в Латвии — около 25 евро в месяц.