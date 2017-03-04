04.03.2017, 19:55

Эстонцы тратят на сигареты больше жителей Латвии и Литвы

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rus.DELFI.lv
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Эстонцы тратят на сигареты больше жителей Латвии и Литвы
Suitsupakid kaupluses.

Из трех Балтийских стран больше всего на табачные изделия тратят домашние хозяйства Эстонии, а меньше всего — литовцы, свидетельствует новейший опрос компании Baltmi.

По данным опроса, по количеству курящих лидирует Эстония, где табачные изделия приобретают 27% домашних хозяйств, в Латвии этот показатель составляет 26%, в Литве — 23%, сообщила Baltmi агентству BNS.

Эстония лидирует и по показателю среднемесячных затрат на табачные изделия, которые колеблются от 35 до 40 евро. В Литве домашние хозяйства в среднем тратят 20-25 евро в месяц, в Латвии — около 25 евро в месяц.

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