26.04.2018, 11:40

Эстонцы продали десятки тысяч автомобилей в Украину благодаря новому закону

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rus.delfi.ee
EST
Эстонцы продали десятки тысяч автомобилей в Украину благодаря новому закону
Pressifoto

С 2016 года в Украине изменились правила растаможивания автомобилей. Как результат, десятки тысяч украинцев начали искать качественные автомобили в Европе через интернет, и спрос на европейские автомобили растет с каждым днем. Только в 2017 году украинцы перегнали из стран Балтии более 60 тысяч автомобилей, 20 тысяч из них были куплены в Эстонии, говорится в пресс-релизе.

По словам члена правления ведущего эстонско-украинского сайта автопродаж AUTO.RIA.com (продукт эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ) Николая Злотницкого, с 2016 года власти Украины начали смягчать правила растаможивания автомобилей. “Благодаря принятому закону № 1389–19, акцизный сбор на растаможивание заграничных автомобилей уменьшили. Акцизный сбор рассчитывается индивидуально под каждый автомобиль, и если выполнены все требования, то растаможивание автомобиля может выйти дешевле на несколько тысяч евро,” - сказал он и добавил, что требований всего три: льготное растаможивание действует на автомобили, который были произведены после 01.01.2016 года и имеют стандарт Евро-5; украинец может растаможить по льготной системе один автомобиль в год; продать автомобиль можно только через год после покупки.

“В качестве примера: если украинец захочет купить Skoda Octavia 2012 года выпуска у себя в Украине, то согласно данным AUTO.RIA.com, ему нужно будет иметь на счету не меньше 11–12 тысяч евро. А в Эстонии, согласно объявлениям на сайте auto24.ee, такой автомобиль будет стоить 6–7 тысяч евро. После пригона в Украину и растаможивания, украинцу автомобиль из Европы обойдется в 8999 евро, что означает несколько тысяч евро экономии. И как результат, уже десятки тысяч автомобилей из Эстонии уехали в Украину. Выгоду получают обе стороны: эстонцы продают и зарабатывают на продаже автомобилей, а украинцы получают хорошие автомобили по цене ниже рыночной в своей стране. Потому что даже с учетом всех расходов на покупку автомобиля в Эстонии, пригон, оформление документов и постановку на украинскую регистрацию, конечная сумма затрат выходит меньше”, - сказал Злотницкий.

ТОП

Согласно статистике, в Эстонии на 1000 человек приходится 514 автомобилей, то есть каждый второй человек владеет автомобилем. В Украине цифра на ту же тысячу людей — всего лишь 202 автомобиля. Это при том, что население в Украине примерно 45 миллионов, в Эстонии — 1,3 миллиона. “Украинцы стремятся к такому же уровню жизни, как и в странах Балтии. Тоже хотят ездить на качественных автомобилях из Европы. Количество желающих растет с каждым днем и будет расти: тому является доказательством статистика. По данным Государственной Фискальной службы Украины, только за 2017 год украинцы пригнали из стран Балтии 64 тысячи 566 автомобилей, около 20 тысяч из них были куплены в Эстонии. Если к списку добавить еще Польшу и другие страны ЕС, то общее количество пригнанных в Украину из Европы автомобилей за прошлый год — 2 миллиона 780 тысяч”, - отметил Злотницкий.

“Как же продавать автомобили в Украину? Вариант первый - опубликовать объявление о продаже авто на самом популярном сайте в Эстонии — auto24.ee, который ежедневно просматривают из разных стран до 130 тысяч раз. При этом нужно будет заплатить 20 евро за размещение объявления. Но вероятность, что покупатель из Украины увидит именно ваше объявление — небольшая. И вариант второй — разместить свое предложение на сайте AUTO.RIA.com - продукт эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ, которая ведет бизнес в Украине. Этот сайт, который входит в ТОП-6 автосайтов во всем мире, ежедневно посещают более 1,6 миллиона раз. В своем предложении можно указать, что автомобиль находится в Эстонии, оставить свой телефон и адрес почты. Цена на размещение своего предложения о продаже авто всего 1,7 евро, а вероятность продать автомобиль вырастет в десятки раз” - сказал Злотницкий.

Сайт AUTO.RIA.com принадлежит эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ, работающей из Эстонии на огромный украинский рынок. Kомпания управляет не только крупнейшим украинским онлайн-рынком автопродаж, но и ведущим онлайн-рынком недвижимости в Украине (DOM.RIA.com).

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