Эстонцы построили в Германии два футбольных поля с искусственным покрытием

Эстонская компания Advanced Sports Installations Europe AS, которая уже на протяжении 24 лет занимается строительством футбольных полей по всей Европе, помогла построить два полноразмерных поля с искусственным травяным покрытием в немецком Мёнхенгладбахе, чтобы протестировать работу инновационной технологии повторного использования искусственной травы Arena Master.

Футбольные поля, построенные в расположенном недалеко от голландской границы городе Мёнхенгладбах, используют для соревнований и тренировок различные клубы этого региона, передает предприятие посредством пресс-релиза.

Собственником полей является местное самоуправление, пожелавшее удалить старое искусственное покрытие, а также на месте отделить наполнительные материалы от травяного покрытия и выполнить их очистку. Немецкие футбольные поля были построены по заказу одного из крупнейших в Европе производителей искусственного травяного покрытия Polytan, представители которого ознакомились с технологией повторного использования искусственной травы Arena Master на проходившей в Таллинне выставке.

По словам собственника Advanced Sports Installations Europe AS (ASIE) Рауля Ляттемяги, в Германии компания получила прекрасную возможность испытать инновационное оборудование, разработанное при поддержке программы Европейского союза ”Горизонт 2020”. ”При помощи устройства по установке покрытия Crab мы за один день смогли снять старое травяное покрытие с двух полноразмерных полей, не повредив нижнего слоя, что позволило сразу же приступить к установке нового искусственного покрытия, — сказал он. — При помощи прототипа под названием Arena Master мы на месте отделили от травяного покрытия наполнительные материалы, а благодаря третьему устройству Wizard отсортировали песочный наполнитель и резиновые гранулы таким образом, чтобы их можно было заново использовать на том же поле вместе с новым искусственным травяным покрытием. После очистки использованное травяное покрытие было скатано в рулоны, и его установят на футбольные поля в Африке”.

По оценке Ляттемяги, для достижения экологических целей ЕС важно найти возможности повторного использования футбольных полей с искусственным травяным покрытием. ”На первый взгляд может показаться, что с точки зрения охраны природы это тема незначительная, однако при замене одного полноразмерного футбольного поля можно переработать 250-300 тонн различных материалов, — пояснил он. — Ежегодно при замене искусственных травяных покрытий в Европейском союзе возникает 600 000 тонн смешанных отходов из резины, песка и пластика. К 2030 году объем таких отходов увеличится в 5 раз и достигнет 3 миллионов тонн".