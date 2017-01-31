Эстонцы оборудовали в аэропорту Осло уникальную умную парковку

В этом году самый крупный норвежский аэропорт Осло Гардермуэн переведет все свои 22 500 парковочных мест на новаторскую систему бесконтактной парковки, разработанную эстонской фирмой-разработчиком программного обеспечения Helmes.

Ларс-Эрик Хион, партнер одной из самых крупных в Эстонии фирм, занимающихся разработкой программного обеспечения, Helmes, сказал посредством пресс-сообщения, что автоматическая парковка начала работать в Осло в январе, и в течение года аэропорт сделает бесконтактной всю парковку. „Парковочная система автоматически определяет владельца въезжающей на территорию машины, и когда автомобиль покидает территорию, автоматически снимает со счета или с другого выбранного платежного средства соответствующую плату, и человеку самому больше не приходится выполнять никаких действий”, — сказал Хион.

„Подобное комплексное решение является одним из первых в мире. Это быстро и удобно для клиентов, к тому же отпадает необходимость в охранниках, шлагбаумах, парковочных билетах или мобильных приложениях. При новой системе штрафы уйдут в историю, так как фиксирование начала и окончания парковки, а также оплата производится автоматически, и о ней невозможно забыть”, — добавил Хион.

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Ларс-Эрик Хион отметил, что благодаря новому решению парковка станет дешевле, потому что пользователям больше не придется платить операторам мобильной связи изрядную сумму за посредничество парковочной услуги. „Без сомнения, в ближайшем будущем плата за парковку будет взиматься автоматически во всем мире, и процесс бесконтактной оплаты будет протекать в фоновом режиме”, — сказал Хион.

Ларс-Эрик Хион сказал также, что сейчас внедрение в Эстонии автоматической парковки ограничено на законодательном уровне. „Во всех странах Европы кроме Эстонии база данных номеров и владельцев автомобилей является публичной, таким образом, введение автоматической парковки не представляется сложным. В Эстонии на данный момент автоматическую парковку можно было бы ввести только частично”, — добавил Хион.

Разработкой решения бесконтактной парковки, получившего название Autopay, в Helmes на протяжении трех лет занимались десять человек. Разработанное Helmes решение уже обслуживает 30 000 парковочных мест в Норвегии, Финляндии, Швеции и Латвии. Заказчиком и владельцем Autopay является норвежское предприятие 2Park Technologies, которое принадлежит к той же группе, что и предприятия, оперирующие в Северной Европе под торговыми марками EuroPark и Onepark.