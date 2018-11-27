Эстонцу по ошибке перечислили на банковский счет 5 млн евро

Сумма в размере 5 млн евро, поступившая на счет принадлежащему Марипуу паевому товариществу Kubatuur, пришла от AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara.

Когда предприниматель увидел, сколько денег ему поступило, он просто оцепенел. Но в то же время он сразу понял, что сама по себе такая сумма на счет не приходит, и, рассудив, что имеет место ошибка, почувствовать себя мультимиллионером не успел.