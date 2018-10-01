Estmak Capital начинает продажи второго этапа жилого района Kuuseheki в Сауэ

По словам члена правления Estmak Capital Тимофея Суконкина, уже купившие квартиры отмечали сформировавшую городскую инфраструктуру, доступность услуг и городскую общину. ”Также людям нравится, что на расстоянии пешей прогулки здесь находятся магазины, школы, детские сады, рестораны и многое другое. Новые здания энергетического класса А подключаются к сети центрального отопления, что обеспечивает жильцам тепловую энергию по более стабильной и низкой цене, чем альтернативы”, — сказал Суконкин. Строительство второго этапа проекта Nordecon начал в середине сентября.

”Сауэ — спокойный городок со сложившимся жизненным ритмом, расположенный очень близко к столице: на поезде до центра Таллинна можно добраться менее, чем за 30 минут. Кроме того, современную квартиру энергетического класса А здесь можно приобрести по значительно более низкой цене, чем в Таллинне”, — добавил Суконкин.