Estmak Capital начинает продажи второго этапа жилого района Kuuseheki в Сауэ

Девелопер недвижимости Estmak Capital начинает продажи второго этапа расположенного в Сауэ жилого района Kuuseheki. Продажи организует бюро недвижимости UusMaa. Всего поблизости от парка мызы Сауэ компания Estmak Capital возведет три новых жилых дома энергетического класса А со 144 квартирами. Около 70% квартир первого этапа проекта уже нашли своих владельцев.
По словам члена правления Estmak Capital Тимофея Суконкина, уже купившие квартиры отмечали сформировавшую городскую инфраструктуру, доступность услуг и городскую общину. ”Также людям нравится, что на расстоянии пешей прогулки здесь находятся магазины, школы, детские сады, рестораны и многое другое. Новые здания энергетического класса А подключаются к сети центрального отопления, что обеспечивает жильцам тепловую энергию по более стабильной и низкой цене, чем альтернативы”, — сказал Суконкин. Строительство второго этапа проекта Nordecon начал в середине сентября.
”Сауэ — спокойный городок со сложившимся жизненным ритмом, расположенный очень близко к столице: на поезде до центра Таллинна можно добраться менее, чем за 30 минут. Кроме того, современную квартиру энергетического класса А здесь можно приобрести по значительно более низкой цене, чем в Таллинне”, — добавил Суконкин.
Планировка зданий тщательно продумана, а территорию между домами будет украшать сочетающееся с окружением ландшафтное решение. Жилые дома Kuuseheki спроектированы так, чтобы гармонировать с уже имеющимися в районе и будущими зданиями. Дома трехэтажные, в каждом по 48 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир. На цокольных этажах в каждом подъезде расположены помещения общего пользования для велосипедов и детских колясок. В квартирах также имеются кладовки. У каждой квартиры есть достаточно приватный балкон или терраса. Также для каждой квартиры предусмотрено как минимум одно парковочное место. В больших квартирах есть сауны. Детей порадует большая игровая площадка в освещенном и безопасном дворе.
Находящееся в собственности предпринимателя Тимофея Суконкина предприятие по развитию недвижимости Estmak Capital занимается качественными, высокотехнологичными и инновационными жилыми и коммерческими проектами в странах Балтии.