Эсткоин может стать первой в мире государственной криптовалютой, но нужен четкий план

Точнее о плюсах и минусах идеи можно будет говорить только тогда, когда будет известно, кто и как стал бы выпускать дигитальные деньги.

Исполнительный директор программы эстонского э-резидентства Каспар Корьюс выступил с идеей, что Эстония могла бы вывести на рынок свои виртуальные деньги — эсткоин, пишет Eesti Päevaleht. Идея выросла из проекта э-резидентов, который предлагал бы возможность инвестировать эсткоином вместо предприятий напрямую в эстонское государство. Сферой эсткоина управляло бы эстонское государство, и им э-резиденты и жители Эстонии могли бы здесь оплачивать услуги как государственного, так и частного сектора. В один прекрасный день он мог бы наконец действовать как используемая во всем мире валюта. Эсткоины можно было бы эмитировать так, чтобы получаемыми деньгами управляли в совместном проекте государственного и частного сектора.

Если бы идея эсткоина реализовалась, Эстония была бы первой страной в мире, которая организовала бы первичное размещение криптомонет (initial coin offering, или ICO). Так предприятие обычно выпускает свои криптоденьги иди дигитальную единицу, покупатель которой получает в деятельности фирмы какое-либо право. ICO — это популярные способы привлечения денег, в случае которых инвесторы получают не акции предприятий, а виртуальные монеты или знаки.

Пока идея эсткоина еще очень абстрактна. Много открытых вопросов, начиная с того, кто эти деньги вообще стал бы выпускать. С другой стороны, по словам экспертов, в идее, кажется, есть рациональное зерно. "Идея выпускаемых эстонским государством криптоденег интересна, и у нее мог бы быть большой потенциал, и у криптоденег — различные способы использования. Сейчас же кажется, что самая первая и важная задача в том, чтобы получить для этой идеи одобрение и всестороннюю поддержку государства, — прокомментировал руководитель по платежным услугам LHV Юри Лаур. — Точнее о выразительности, плюсах и рисках идеи можно было бы говорить только тогда, когда стало бы яснее, кто и как будет выпускать дигитальные деньги".

Какую проблему это решит?

Представитель Банка Эстонии назвал идею эсткоина интересной, но еще очень сырой. "Для оценки решения по существу идея должна быть сформулирована яснее, — сказал пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяр Ряэск. — Один из важных вопросов, который стоит, в том, какую проблему в обществе решило бы введение эсткоинов. Что станет лучше в Эстонии и в мире с его приходом на рынок? Для этого нужно яснее сформулировать решение, и когда это будет сделано, взвесить сопутствующие возможности и проблемы. В Эстонии и в еврозоне единственное законное платежное средство — это евро, которое хорошо выполняет все задачи денег". Ряэск подчеркнул необходимость обязательно обдумать, как обеспечат, чтобы новое решение не благоприятствовало ни отмыванию денег, ни нелегальной деятельности. "Как центробанк мы готовы участвовать в этой дискуссии", — добавил он.

Для эстонских э-резидентов речь идет о приветствуемом предприятии. "Аплодирую идее эсткоина в качестве как э-резидента, так и учредителя и председателя правления консультационной фирмы ABDK Consulting", — сказал эстонский э-резидент Дмитрий Ховратович. Но он добавил, что существенные финансовые условия эмиссии криптоденег требуют исследования. "Например, хочет ли или готово ли правительство обеспечить эсткоины какой-нибудь валютой, такой как евро. Также планируют ли предложить ликвидность криптоденег, зафиксировав валютный курс или оставив курс плавать", — сказал он.