Есть ли у вас смарт-зависимость? Какие приложения больше всего ”съедают” время

Согласно исследованию, проведенному в прошлом году в Эстонии, 38% жителей нашей страны в возрасте от 16 до 24 лет ежедневно уделяют мобильному телефону свыше трех часов. Если у вас появилось подозрение, что вы тоже зависаете в телефоне, обратите внимание на следующие приложения – они помогут вам выявить наиболее активных пожирателей вашего драгоценного времени, пишет Tele2.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Eesti Катрин Арон, многие пользователи буквально часов не наблюдают — настолько они бывают увлечены своим телефоном.

”А ведь существуют достаточно простые мобильные приложения, которые дают четкое представление о том, сколько вы на самом деле пользуетесь телефоном или компьютером. И тогда на основании полученной информации вы уже сами сможете сделать вывод, насколько оправданы были часы, проведенные вами в социальных сетях”, — объяснила она.

”Однако прежде, чем воспользоваться таким приложением, необходимо внимательно прочитать условия его приватности, чтобы выяснить, что оно будет делать с полученной от вас информацией и не собирается ли куда-то ее передавать”, — посоветовала Арон.

Quality Time (Android, бесплатно)

Даст точное представление о том, сколько времени вы проводите в телефоне и в каких приложениях конкретно. Quality Time предупредит, если вы слишком долго ”сидите” в телефоне или планшете. Вы сможете также устанавливать ограничения по времени, чтобы сделать перерыв в использовании устройства или какого-то приложения. Аналогичные возможности, но с рядом дополнительных функций, предоставляет также приложение Usage (Android). Оно, например, может выводить на экран устройства ежедневный учет времени его использования.

Moment (iOS, бесплатно)

Apple ограничивает функционирование таких приложений слежения. Однако Moment позволяет обойти эти ограничения и готово вывести на экран перечень работающих приложений. С помощью Moment вы сможете, например, держать под контролем время использования телефона детьми и устанавливать для себя ограничения по времени.

Instant (Android и iOS — платное приложение)

Приложение проводит тщательный анализ потребительских привычек: сколько времени спит пользователь, где бывает, сколько шагов проделывает за день. Есть также функция напоминаний, если нужно контролировать или ограничивать пользование интернетом.

WhatPulse (Windows, macOS, Linux — бесплатно)

Это компьютерное приложение, которое позволяет определять, сколько времени пользователь тратит на работу, какие приложения самые предпочтительные и больше всего потребляют интернет.

Webtime Tracker (бесплатно)

Отличный помощник для пользователей веб-браузером Chrome. Дает полный обзор, сколько времени вы проводите на тех или иных веб-страницах.

В ходе исследования, которое проводилось осенью прошлого года по заказу Tele2, выяснилось следующее: 58% 16 — 24-летних респондентов и 49% 25 — 35-летних считают, что должны ограничить свое пользование смартфоном.