"Если я умру, защищая права животных, то Рийгикогу будет все равно?" — "Ну да, так и есть". Алиса Верде прекратила трехнедельную голодовку после разговора с политиком

Алиса Верде написала в Facebook, что сообщила о своем протесте в канцелярию Рийгикогу, которая передала информацию всем фракциям. По ее словам, в течение трех недель голодовки с ней связались лишь два депутата Рийгикогу из 101.

"Артур Тальвик, проголососвавший за закрытие звероферм, написал мне и выразил надежду, что, быть может, следующий состав Рийгикогу запретит эту мерзость", — рассказывает Алиса.

Алиса также утверждает, что говорила по телефону с депутатом от Isamaa Тармо Круузимяэ, который на ее вопрос "Если я умру, защищая права животных, то членам Рийгикогу и правительству будет все равно?" ответил "Ну да, так и есть".

По ее словам, Круузимяэ сказал, что не поддержал закрытие звероферм, так как защитники животных не кажутся ему достаточно посвященными своему делу и искренними, а также не умеют правильно разговаривать и убеждать.

"Как видите, я бы умерла, а тем людям, которые реально могут запретить освежевание животных, совершенно все равно на это. Без разницы, умирают животные, или умирает человек", — констатирует Алиса Верде.

Утром Delfi обратился за комментарием к Тармо Круузимяэ, но пока не получил ответа.