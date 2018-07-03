”Если уж министр ел, то и другим подойдет”. Глава Rimi призывает жертвовать и употреблять просроченные продукты

На сегодняшний день в Эстонии попадания в мусорку избегает большое количество продуктов, но поправки к закону и улучшение возможностей занимающихся вопросом организаций позволило бы спасать больше, пишет в Eesti Päevaleht глава Rimi Eesti Вайдо Падумяэ.

"Побывавшему недавно в Эстонии с визитом королю Нидерландов Виллему Александру и его делегации во главе с министром сельского хозяйства на состоявшемся в рамках визита семинаре предложили угощения, приготовленные из продуктов с истекшим сроком годности ("parim enne” — ”лучше употребить до” (не путать с ”годен до”!) — прим.ред.)”, — рассказал Падумяэ. По его словам, за инициативой стоял имеющий голландские корни Продуктовый банк и правительство Нидерландов, а в ходе встречи был подписал договор о двухстороннем сотрудничестве по предотвращению расточительного использования пищевых продуктов.

”В Эстонии ежегодно в расчете на одного человека выбрасывается 20 кг полноценной еды. Огромны и объемы, выбрасываемые магазинами. В Rimi в год в среднем списывается 4000 тонн еды”, — сказал Падумяэ, отмечая, что благодаря оптимизации системы закупок и сотрудничеству с организациями по продуктовой помощи ситуация улучшилась, но можно сделать еще больше.