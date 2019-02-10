Если подать декларацию в первые часы, налог вернут быстрее? Объясняет департамент

Пресс-секретарь департамент Райнер Лауритс заверяет, что возврат переплаченного подоходного налога все-таки происходит на основании случайного выбора, что означает, что поданная в первые ночные часы 15 февраля декларация более быстрого возврата налога не принесет.

Лауритс даже советует подавать свою декларацию немного позже. "Поскольку в первый день декларирования доходов могут возникнуть очереди, советуем, скорее, приходить подавать свою декларацию в следующие дни после открытия э-среды", — объяснил он.