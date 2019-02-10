Если подать декларацию в первые часы, налог вернут быстрее? Объясняет департамент

С 15 февраля можно подавать в Налогово-таможенный департамент (MTA) свою декларацию о доходах, и с 26 февраля государство начинает возвращать переплаченный подоходный налог. Вопрос в том, в каком порядке это происходит? Есть ли в порядке возврата какая-то логика или все происходит случайным образом?
Пресс-секретарь департамент Райнер Лауритс заверяет, что возврат переплаченного подоходного налога все-таки происходит на основании случайного выбора, что означает, что поданная в первые ночные часы 15 февраля декларация более быстрого возврата налога не принесет.
Лауритс даже советует подавать свою декларацию немного позже. "Поскольку в первый день декларирования доходов могут возникнуть очереди, советуем, скорее, приходить подавать свою декларацию в следующие дни после открытия э-среды", — объяснил он.