30.01.2018, 18:32

Еще одна причина отправиться за границу? Латвия снизила налог с оборота на местные овощи и фрукты

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rus.delfi.ee
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Maxima köögiviljalett
Foto: Karli Saul

С этого года Латвия снизила налог с оборота на местные овощи и фрукты с 21% до 5%, и, несмотря на то, что торговцы уже снизили цены, покупатели настроены пессимистично.

Глава сети маленьких магазинов Austris в Вальмиере Гинтс Амос заверил, что в начале года цены на местные овощи и фрукты были пересмотрены и снижены на 16%, пишет Õhtuleht.

В магазине Valka Top! также заверили, что овощи и фрукты у них теперь стоят дешевле.
На прошлой неделе здесь можно было приобрести латышский картофель за 25 центов за килограмм, капусту — за 29, морковь — за 30 и брюкву — за 93 цента.

”Мысль хорошая, но я не верю, что яблоки и картофель в магазинах подешевеют”, — говорят некоторые местные жители.

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