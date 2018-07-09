09.07.2018, 12:50

Еще одна фирма отзывает свои замороженные овощи из-за риска заражения

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rus.delfi.ee
EST 16
Еще одна фирма отзывает свои замороженные овощи из-за риска заражения
Foto: Premia

Maahärra отзывает замороженные овощи "Мексиканская смесь" (Maahärra Mehhiko segu 400 г, срок годности до 17.05.2020). Данный товар содержит кукурузу, которая может быть заражена, сообщает Premia.

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