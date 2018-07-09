Еще одна фирма отзывает свои замороженные овощи из-за риска заражения

Maahärra отзывает замороженные овощи "Мексиканская смесь" (Maahärra Mehhiko segu 400 г, срок годности до 17.05.2020). Данный товар содержит кукурузу, которая может быть заражена, сообщает Premia.
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В Тарту в арестном доме нашли труп находившегося на вытрезвлении мужчины: в убийстве подозревают его сокамерника
09.07.2018
Канцлер права: при назначении алиментов нужно исходить из потребностей ребенка, а не из дохода родителя
09.07.2018
Главред ETV+ о том, как ЧМ по футболу содействует интеграции. "Число зрителей трансляций — это просто космос"
09.07.2018
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Психиатр о застрявших в пещере мальчиках: если бы они не были футболистами, то кто-нибудь бы уже умер
09.07.2018
Клиент заказал дорогой шкаф, но заказ задержали на полгода. Продавец лишь посоветовал ему самому поговорить с производителем
09.07.2018
Началась продажа билетов на матчи КХЛ для читателей rus.delfi.ee! Финский Jokerit играет с российскими клубами
09.07.2018
С сегодняшнего дня в Эстонии через Piletilevi и в Финляндии через Ticekmaster можно купить билеты на две домашние игры хельсинкского хоккейного клуба "Jokerit" в Континентальной хоккейной лиге в Таллинне — 26 октября примут московский "Спартак", а двумя днями позже череповецкую "Северсталь".
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
ФОТО: 45 коробок, корона и резиновые уточки — как Кая Каллас возвращается из Брюсселя на родину
09.07.2018
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Matemaatikaõpetaja
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM
Tähtaeg: 17.07.2018
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Päevakajalise foto- ja videosisu juht
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 12.07.2018
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Keskkonnasäästlike transpordilahenduste juht
SCANIA EESTI AS
Tähtaeg: 10.07.2018
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С 25 июля по 5 августа в Вийнисту пройдут спектакли “Kostja ja Hiiglane / Костя и Великан” в рамках летнего театрального проекта газеты Eesti Päevaleht. Спектакль поставлен по пьесе Марта Кивастика, постановщиком стал российский режиссер Александр Огарев. Репортер DELFI побывал на репетиции постановки, посвященной жизни первого президента Эстонской Республики Константина Пятса.