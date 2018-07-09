Еще одна фирма отзывает свои замороженные овощи из-за риска заражения

Maahärra отзывает замороженные овощи "Мексиканская смесь" (Maahärra Mehhiko segu 400 г, срок годности до 17.05.2020). Данный товар содержит кукурузу, которая может быть заражена, сообщает Premia.
TOP НОВОСТИ
Канцлер права: при назначении алиментов нужно исходить из потребностей ребенка, а не из дохода родителя
09.07.2018
Главред ETV+ о том, как ЧМ по футболу содействует интеграции. "Число зрителей трансляций — это просто космос"
09.07.2018
Клиент заказал дорогой шкаф, но заказ задержали на полгода. Продавец лишь посоветовал ему самому поговорить с производителем
09.07.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Началась продажа билетов на матчи КХЛ для читателей rus.delfi.ee! Финский Jokerit играет с российскими клубами
09.07.2018
С сегодняшнего дня в Эстонии через Piletilevi и в Финляндии через Ticekmaster можно купить билеты на две домашние игры хельсинкского хоккейного клуба "Jokerit" в Континентальной хоккейной лиге в Таллинне — 26 октября примут московский "Спартак", а двумя днями позже череповецкую "Северсталь".
ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Россия выбыла из ЧМ-2018, поджог дома эстонской певицы и операция по спасению детей в Таиланде
09.07.2018
ФОТО: 45 коробок, корона и резиновые уточки — как Кая Каллас возвращается из Брюсселя на родину
09.07.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
-
Majandusteenistuse juht, toitlustusteenistuse juht…
SAKU VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 09.07.2018
-
-
Vanemraamatupidaja
KPMG RAAMATUPIDAMISTEENUSED OÜ ...
Tähtaeg: 10.07.2018
-
-
Päevakajalise foto- ja videosisu juht
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 12.07.2018
-
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ