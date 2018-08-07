ЕС ввел в действие закон о блокировке на своей территории санкций США против Ирана



Как сообщила в понедельник Еврокомиссия, блокирующий регламент вводится в действие автоматически утром 7 августа, передает ТАСС.

"7 августа вступает в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций", — заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Как только блокирующий статус вступит в силу, он позволит всем европейским организациям в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло. [Он также] объявляет юридически ничтожными (недействительными) на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций", — добавила Андреева.

Как позднее пояснили эксперты Еврокомиссии, регламент также допускает получение компенсаций европейскими компаниями, которые могут понести убытки в результате действий США.

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Отныне европейским компаниям нужно получить особое разрешение Еврокомиссии, которое будет выдаваться для каждого отдельного случая и только в исключительном порядке, если компания сможет подтвердить, что "невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом", пояснили эксперты Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.