07.08.2018, 08:20

ЕС ввел в действие закон о блокировке на своей территории санкций США против Ирана

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ИТАР-ТАСС
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Jean-Claude Juncker
Jean-Claude JunckerFoto: PATRICK HERTZOG, AFP/Scanpix

Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.


Как сообщила в понедельник Еврокомиссия, блокирующий регламент вводится в действие автоматически утром 7 августа, передает ТАСС.

"7 августа вступает в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций", — заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Как только блокирующий статус вступит в силу, он позволит всем европейским организациям в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло. [Он также] объявляет юридически ничтожными (недействительными) на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций", — добавила Андреева.

Как позднее пояснили эксперты Еврокомиссии, регламент также допускает получение компенсаций европейскими компаниями, которые могут понести убытки в результате действий США.

США введут первый пакет санкций против Ирана


Отныне европейским компаниям нужно получить особое разрешение Еврокомиссии, которое будет выдаваться для каждого отдельного случая и только в исключительном порядке, если компания сможет подтвердить, что "невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом", пояснили эксперты Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. Он заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия. СВПД был заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь с понедельника на вторник. Эти ограничительные меры охватят, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября. Они будут затрагивать прежде всего энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с центральным банком Ирана.

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