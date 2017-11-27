ЕС введет жесткие ограничения на цвет картофеля фри

Европейский Союз планирует ужесточить контроль за производством и упаковкой картофеля фри. Правильным цветом изделия будет считаться ”золотистый желтый”, более темный тон будет указывать на меньшую безопасность продукта.

Финское издание Iltalehti со ссылкой на Yleisradio пишет, что соответствующая регуляция вступит в силу 11 апреля следующего года. Поскольку выделяемый при нагревании акриламид повышает риск заболевания раком во всех возрастных группах, то наиболее правильным цветом картофеля будет считаться ”золотистый желтый с уклоном в более светлый”.

Исследования показывают, что особо опасен данный канцероген для детей.

Для ресторанов будет разработана специальная цветовая палитра и каталог.