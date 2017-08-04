ЕС внес в санкционный список по делу Siemens трех россиян и три компании

Расширение санкционного списка произведено в связи с делом о поставках газовых турбин Siemens на электростанцию в Крыму.

Совет Европейского Союза объявил о введении в отношении России новых персональных санкций. Расширение санкционного списка произведено в связи с делом о поставках газовых турбин Siemens на электростанцию в Крыму.

”Газовые турбины были поставлены из России в нарушение условий контракта”, — говорится в сообщении Совета ЕС.

С 4 августа 2017 года в санкционный список ЕС включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и генеральный директор компании ”Технопромэкспорт” Сергей Топор-Гилка.

Решение о включении в санкционный список чиновников Минэнерго в Совете ЕС объяснили тем, что Черезов несет ответственность за принятие решения о передаче турбин Siemens в Крым, а Грабчак курирует развитие электроэнергетики Крыма в целом. Топор-Гилка же, по данным ЕС, вел с Siemens Gas Turbine Technologies переговоры о покупке турбин для электростанции в Краснодарском крае, а затем отвечал за их передачу в Крым.

Персональные санкции предусматривают заморозку всех ”денежных средств и экономических ресурсов”, принадлежащих подпавшим под них лицам. У замминистра Черезова, судя по декларации, никакого физического имущества в ЕС нет.

Представитель Минэнерго отказался комментировать новые санкции.

Кроме того, под санкции попали три компании — ОАО ”Внешнеэкономическое объединение ”Технопромэкспорт”, ООО ”Внешнеэкономическое объединение ”Технопромэкспорт” и ЗАО ”Интеравтоматика”. В вину компаниям поставлены действия по развитию независимого от Украины энергоснабжения Крыма и Севастополя, что, как отмечается в сообщении Совета ЕС, ”подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины”.

О том, что Россия в нарушении санкционного режима переправила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens (модель SGT5-2000E), стало известно 5 июля.

Турбины, которые по контракту предназначались для электростанции в Краснодарском крае, были изготовлены на совместном предприятии немецкого концерна и ”Силовых машин” в Санкт-Петербурге, а затем модернизированы на заводах ”Ростеха”. Источники РБК тогда сообщили, что ”степень модернизации” турбин настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя, а превратилась в другой продукт.

После этого турбины были доставлены дочерней компанией ”Ростеха” Технопромэкспорт в Крым. Их установкой занималась другая российская компания, ”Интеравтоматика”. Миноритарная доля ”Интеравтоматики” (45,7%) принадлежит Siemens, поэтому у нее есть ключи к протоколам газовых турбин немецкой компании, сообщил РБК знакомый топ-менеджера ”Технопромэкспорта”.

Позже ”Технопромэкспорт” признал факт поставки газовых турбин Siemens в Крым после их модернизации вопреки санкциям. Согласно заявлению компании, дочерняя структура ”Ростеха” из-за своего банкротства в 2016 году предлагала Siemens выкупить эти турбины обратно, ”был размещен соответствующий открытый конкурс”, однако немецкий концерн от предложения отказался.

После этого ”Техпромэкспорт” принял решение модернизировать оборудование для того, чтобы они соответствовали характеристикам, необходимым для электростанции в Крыму.

Уже через 5 дней после публикации Reuters, 10 июля, Siemens подала в Арбитражный суд Москвы иск против АО ”Технопромэкспорт” и ООО ”Технопромэкспорт”, которые отвечали за поставку турбин, а также против петербургского СП Siemens и ”Силовых машин” ООО ”Сименс Технологии газовых турбин”, которое изготовило турбины. Суд отложил рассмотрение иска на 21 августа.

Кроме того, в конце июля Siemens разорвал лицензионное соглашение с российскими компаниями на поставку оборудования для электростанций и временно прекратил поставки оборудования для электростанций по действующим контрактам с госзаказчиками из России.

Гендиректор концерна Siemens Джо Кэзер накануне сообщил, что концерн может потерять €100–200 млн выручки на российском рынке после скандала с поставками газовых турбин в Крым.