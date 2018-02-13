ЕС: странам Балтии надо договориться по Rail Baltic, чтобы не потерять финансирование

Странам Балтии надо прийти к общему знаменателю в отношении проекта Rail Baltic, иначе могут возникнуть проблемы с финансированием, предупредила комиссар Евросоюза по вопросам транспорта Виолета Булц из Словении.

"У нас в Евросоюзе четкий принцип — "используй или потеряешь". У меня много проектов, в которых хотелось бы использовать ваши деньги, потому что это большие деньги… Не забывайте, что Евросоюз софинансирует проект Rail Baltic примерно на 85 процентов от его общей стоимости. Скажите, какой еще проект на уровне ЕС добился софинансирования в таком размере? Пожалуйста, не упустите такую возможность. Я не говорю о том, кто прав и виноват, нам надо найти решение и двигаться вперед", — сказала Булц во время публичной дискуссии в Вильнюсе. По ее мнению, более активное участие в проекте должна принимать Польша.

1 февраля на собрании акционеров RB Rail литовские и эстонские акционеры проголосовали за отставку исполнительного директора и председателя правления Байбы Рубесы, а представитель латвийских акционеров Eiropas dzelzcela linijas (EDzL) Андрис Линужс при голосовании воздержался. При этом сам проект продолжится в соответствии с действующими планами. Решение по голосованию будет принято на следующем заседании совета RB Rail 22 марта.

Латвийский министр сообщения Улдис Аугулис ранее заявлял, что решение в отношении должности председателя правления еще надо будет принять на совете предприятия. Представители Эстонии и Литвы свои решения объясняют неудовлетворительной работой Байбы Рубесы и другим взглядом на развитие предприятия.

В свою очередь, Байба Рубеса считает, что "отдельные члены совета RB Rail принимают решения, сидя на двух стульях. Они одновременно являются и акционерами проекта Rail Baltica, и потенциальными поставщиками. Постоянно приходится соприкасаться с вмешиванием сверху как в процессах закупок, так и в процессе отбора членов правления RB Rail".

Рубеса стала председателем правления RB Rail в октябре 2015 года. Срок ее полномочий истекает в октябре 2018 года. Должность председателя правления RB Rail она покинет только тогда, когда за это единогласно проголосуют все три акционера. Акционеры RB Rail — предприятия Lietuvos geležinkeliai (Литва), EDzL (Латвия) и Rail Baltic Estonia (Эстония).