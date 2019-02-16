ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Перечень составлен по результатам анализа, проведенного с учетом критериев Пятой директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег. В него включены, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.

В ЕС "самые строгие стандарты для борьбы с отмыванием денег"

"Мы установили самые строгие в мире стандарты в предотвращении отмывания денег, но нам необходимо удостовериться в том, что в нашу финансовую систему не попадут незаконные доходы из других стран", — заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова.

Одобренный Еврокомиссией список передан Европейскому парламенту и Совету ЕС, которые, как ожидается, одобрят документ в течение месяца. После этого список и соответствующее распоряжение будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.