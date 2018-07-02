02.07.2018, 19:56

ЕС пригрозил США ответными торговыми мерами на 300 млрд долларов

 (21)
rus.DELFI.lv
EST 1
raha
rahaFoto: Andres Putting

Еврокомиссия уведомила США о том, что в случае введения повышенных пошлин на импорт автомобилей из Евросоюза готова принять контрмеры в отношении американских товаров почти на $300 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующее письмо в американское министерство торговли.

Как пишет Vedomosti.ru, Евросоюз предупреждает администрацию президента Дональда Трампа, что конфронтационная торговая политика США может привести к очередному пренебрежению международным правом, а импортные пошлины на автомобили не будут приняты международным сообществом и повредят репутации США.

В ЕС отмечают, что европейские компании занимают более четверти на американском автомобильном рынке, и большая часть их продкции сейчас уходит на экспорт. "По мере того, как рынки будут становиться раздробленными, расходы США будут расти, американский экспорт автомобилей пострадает, американские потребители будут платить более высокие цены, а рабочие места сократятся", — говорится в документе.

Европейские чиновники не приняли решение о конкретных ответных мерах, однако подчеркивают, что они могут коснуться товаров из США на 294 млрд или 19% американского экспорта за 2017 г. Такие контрмеры затронут "все сектора экономики США", сказано в документе. В нем отмечается, заградительные тарифы на импорт автомобилей нанесут удар прежде всего по экономике США — ущерб составит $13-14 млрд.

Ранее General Motors заявляла, что повышенные пошлины на импорт европейских автомобилей приведут к подорожанию этой продукции на территории США и к потере американцами рабочих мест. Немецкий концерн BMW, экспортирующий 70% автомобилей со своего крупнейшего завода в Южной Карлине, также предупредил, что пошлины могут вынудить его сократить инвестиции и рабочие места.

ТОП

В конце июня Трамп объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от введенных им торговых барьеров. Возможное объявление пошлин на автомобили станет очередной протекционистской мерой администрации Трампа. Ранее США объявили заградительные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для европейских стран они начали действовать с 1 июня. В ответ на это ЕС с 22 июня начал взимать 25%-ные пошлины с импортируемых американских товаров на 2,8 млрд евро, а также оставил за собой право ввести дополнительные пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Тоом: в ЕС сейчас наблюдается некоторый раскол по части отношения к России и США

02.07.2018
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом прокомментировала заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить проект ”Северный поток — 2”. Об этом сообщает RT.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €

ФОТО: Во дает! Смотрите, как политик в соцсети сверкает своими ягодицами

02.07.2018
Политик и советник министра культуры Сильвер Мейкар поделился в Facebook захватывающими фотографиями со своего отпуска в Испании, который проводит со своей новой пассией — Кайей Пае, сообщает kroonika.delfi.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ЕС пригрозил США ответными торговыми мерами на 300 млрд долларов

02.07.2018
Еврокомиссия уведомила США о том, что в случае введения повышенных пошлин на импорт автомобилей из Евросоюза готова принять контрмеры в отношении американских товаров почти на $300 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующее письмо в американское министерство торговли.
Подробнее

Глава центра общественного транспорта: несправедливо, что житель Таллинна может бесплатно ездить в деревне, а наоборот — нет

02.07.2018
Член правления Центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Казе обращает внимание на несправедливую ситуацию, когда житель Таллинна может бесплатно ездить в других местах в Эстонии, а приехавший из сельской местности или маленького города в Таллинн должен покупать билет, пишет Maaleht.
Подробнее


Переехавшие из России в Эстонию супруги: друзья спрашивают, не едят ли эстонцы русских на обед

02.07.2018
Станислав и Ксения Смирновы родом из Нижнего Новгорода. Их объединяет журналистское образование и музыка. Когда работать в России стало опасно, супруги решили переехать в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее