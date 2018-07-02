ЕС пригрозил США ответными торговыми мерами на 300 млрд долларов

Европейские чиновники не приняли решение о конкретных ответных мерах, однако подчеркивают, что они могут коснуться товаров из США на 294 млрд или 19% американского экспорта за 2017 г. Такие контрмеры затронут "все сектора экономики США", сказано в документе. В нем отмечается, заградительные тарифы на импорт автомобилей нанесут удар прежде всего по экономике США — ущерб составит $13-14 млрд.

Ранее General Motors заявляла, что повышенные пошлины на импорт европейских автомобилей приведут к подорожанию этой продукции на территории США и к потере американцами рабочих мест. Немецкий концерн BMW, экспортирующий 70% автомобилей со своего крупнейшего завода в Южной Карлине, также предупредил, что пошлины могут вынудить его сократить инвестиции и рабочие места.

В конце июня Трамп объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от введенных им торговых барьеров. Возможное объявление пошлин на автомобили станет очередной протекционистской мерой администрации Трампа. Ранее США объявили заградительные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для европейских стран они начали действовать с 1 июня. В ответ на это ЕС с 22 июня начал взимать 25%-ные пошлины с импортируемых американских товаров на 2,8 млрд евро, а также оставил за собой право ввести дополнительные пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро.