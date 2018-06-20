20.06.2018, 20:00

ЕС повысит пошлины на джинсы, обувь, сигареты и виски из США

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bbcrussian.com
EST
Poes
Foto: Ester Vaitmaa

Европейская комиссия объявила о введении дополнительной пошлины на американские товары в ответ на повышение тарифов на импорт стали и аллюминия. Пошлины коснутся в первую очередь товаров из железа и стали, но также и многих потребительских продуктов, например сигарет, одежды и обуви.

Помимо прочих товаров, в опубликованном ЕС списке товаров — джинсы, мотоциклы и бурбон. Новые пошлины начнут действовать в пятницу, 22 июня.

Евросоюз, отметила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем, "не хотел оказаться в этой позиции".

"Одностороннее и неоправданное решение США наложить пошлины на экспорт на стали и аллюминия из ЕС значит, что у нас не осталось выбора", — сказала она.

Как говорится в опубликованном документе, Евросоюз рассчитывает, что дополнительная прибыль от пошлин на американские товары компенсирует убытки от новых тарифов США, но не превысит их. Повышенные пошлины на продукты из сплавов, стали и аллюминия (надбавка составляет от 10% до 50%), как рассчитывают авторы списка, принесут ЕС около 1,6 млрд долларов дополнительной прибыли.

Список был составлен в Брюсселе в марте 2018 года после того как Трамп впервые предложил повысить пошлины на импорт стали (на 25%) и аллюминия (10%).

С чего все началось?

Трамп объявил о решении повысить пошлины на импорт стали и алюминия еще в марте, объяснив это соображениями национальной безопасности. Министр торговли США Уилбур Росс объявил о решении администрации Трампа в Париже, где он проводил переговоры с лидерами стран ЕС, надеявшимися не допустить введения нового тарифного режима.

По его словам, избыток стали и алюминия на мировом рынке, возникший в основном из-за перепроизводства этих металлов в Китае, угрожает банкротством американских производителей, которые жизненно важны для национальной безопасности США.

Решение раскритиковали европейские лидеры и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Вашингтон отложил введение новых тарифов на импорт этих металлов из ЕС, Мексики и Канады до первого июня. Но переговоры о пошлинах до этой даты так и не были закончены.

Решение администрации Белого дома также затрагивает интересы России. США экспортируют, по данным на 2017 год, до 3% российской стали и до 30% произведенного в России алюминия.

19 июня министерство экономического развития объявило о введении дополнительных пошлин на американские товары с целью компенсации ущерба от новых тарифов США. Сумма, которую планируется выручить от введения пошлин на американские товары, оценивается примерно в 500 миллионов долларов.

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