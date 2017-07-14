ЕС подал в суд на Польшу за вырубку Беловежской пущи

Европейская комиссия потребовала от властей Польши немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и обратилась в Европейский суд с просьбой обязать Варшаву выполнить это требование.
В прошлом году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в реликтовом лесу, мотивируя свое решение необходимостью борьбы с нашествием жука-короеда.
Экологи и поддерживающие их ЮНЕСКО и Евросоюз считают, что экосистема леса способна сама регулировать популяцию жуков, а изъятие из пущи мертвых деревьев лишает важных элементов среды обитания целый ряд видов животных и растений, находящихся под угрозой вымирания.
Если суд признает Польшу нарушителем европейского природоохранного законодательства, он накажет страну разорительными ежедневными штрафами.
Однако иск Еврокомиссии касается лишь одного участка пущи, а правительство разрешило рубить еще на двух участках и может еще увеличить лимиты вырубки.
Консервативное правительство и "лево-распутническое движение"
Беловежская пуща разделена между Польшей и соседней Белоруссией. Лесной массив объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, хотя нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши считает, что этот статус был присвоен лесу незаконно.
Министр окружающей среды Польши Ян Шишко, заядлый охотник и бывший лесничий, недавно высказался в том смысле, что за критикой действий властей в Беловежской пуще стоит "лево-распутническое движение Западной Европы", писала газета New York Times.
Беловежье наиболее известно как место обитания еще недавно почти истребленных зубров, однако там также водятся многие виды птиц, в том числе зимородок и мухоловка.
Правая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским, который после гибели своего брата-близнеца Леха в 2010 году предпочитает сам не занимать высшие посты в государстве, пришла к власти в 2015 году и предприняла целую серию мер, вызвавших неприятие европейского истеблишмента.
Правительство добилось возможности назначить лояльных себе членов Конституционного трибунала и руководителей государственного телевидения и радио, которые после этого, по мнению критиков, превратились в инструменты государственной пропаганды.
Что такое Беловежская пуща?
- Беловежская пуща занимает 141 885 гектаров смешанного леса, а также болот и долин рек.
- 17% территории леса — это охраняемая территория заповедника. Вырубка леса там запрещена.
- Беловежская пуща — это образец первобытного леса, 10 тысяч лет назад покрывавшего большую часть Европы.
- В пуще обитает 59 видов млекопитающих (в том числе зубр, рысь, волк, выдра) и более 250 видов птиц.
- В Беловежской пуще широко представлено мертвое дерево — питательная среда для грибов, жуков и червей.