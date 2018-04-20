20.04.2018, 15:05

ERR: Яндекс.Такси намерен выйти на рынок Таллинна в начале мая

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rus.delfi.ee
EST 19
ERR: Яндекс.Такси намерен выйти на рынок Таллинна в начале мая
Foto: Sputnik/Scanpix

По данным новостной редакции ERR, российская бюджетная компания, предоставляющая услуги такси по принципу Taxify и Uber, "Яндекс. Такси" выйдет на эстонский рынок в первых числах мая.

В самой компании не отрицают и не подтверждают эту информацию, однако на ее страничке в интернете в разделе "Вакансии" уже опубликовано объявление о найме сотрудника по поддержке клиентов в Эстонии, передает rus.err.ee.

"Мы, действительно, давно думали о странах Балтии. Месяц назад запустились в Латвии и не собираемся на этом останавливаться, — сказала rus.err.ee руководитель пресс-службы "Яндекс.Такси" Наталья Журавлева. — Нам интересен рынок Эстонии. Однако мы пока не готовы сказать что-то большее. Мы не любим делиться планами, предпочитая рассказывать о том, что уже произошло".

В Латвии "Яндекс.Такси" работает уже месяц, и, по словам Журавлевой, за месяц услугой такси "Яндекс" в Риге воспользовались почти 50 000 человек.

Российский сервис "Яндекс.Такси" собирался прийти в Эстонию еще в конце 2016 года, но проект так и не был реализован.

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