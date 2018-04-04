04.04.2018, 10:09

ERR рекламирует себя на российском гостелевидении

 (4)
кайтселийтчики: телеканал разжигает войну
rus.delfi.ee
EST 1
ERR рекламирует себя на российском гостелевидении
ETV+

ERR рекламирует свой русскоязычный телеканал ЭТВ+ на российском гостелевидении ”РТР Планета”, пишет Eesti Ekspress.


”В новостях и в передачах, в которых высказывают мнение, — представители с явно прокремлевской точкой зрения”, — полагает организация Propastop!, занимающаяся разоблачением антиэстонской пропаганды. В нее на добровольной основе входят кайтселийтчики. По их мнению, телеканал разжигает войну и рознь.

Специалист по маркетингу ERR Тийна Леэду сказала Eesti Ekspress, что у ERR ”отсутствует правовая оценка относительно моральной непригодности данного канала”.

"Его использование — в медиаплане совместно с TV3+, который и в Эстонии продает рекламу данного телеканала. Использование различных каналов в рекламных кампаниях основано на решениях планировщиков, считающихся как с целевой группой и ценой, так и с целями кампании в целом", — пояснила Леэду.

Также, по ее словам, ERR рекламирует себя на российском канале с целью ”обратить внимание русскоязычного телезрителя на то, что в Эстонии есть независимый русскоязычный медиаканал, и независимых русскоязычных медиаканалов в сегодняшнем мире немного”.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Изъятие детей, произвол полиции и чиновников, разглашение данных о здоровье и прочее. Истории наркозависимых женщин Эстонии

04.04.2018
Истории 37 женщин из Таллинна и Ида-Вирумаа показывают, как полиция, врачи и чиновники постоянно нарушают права женщин, попавших в сети наркозависимости, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Суд объявил скандального бизнесмена Меэлиса Лао банкротом, он обещает обжаловать решение

04.04.2018
Бизнесмен Меэлис Лао собирается обжаловать решение Харьюского уездного суда, в котором на основании заявления Налогово-таможенного департамента вчера объявили банкротство частного лица и оставили возражения и ходатайства должника без удовлетворения. По словам представлявшего Лао адвоката Терье Эйпре, мужчина обжалует принятое вчера решение о банкротстве.
Подробнее



Кто кидает бумеранг и к кому он возвращается! Ответ жителей Пыхья-Таллинна на статью в газете "МК-Эстония"

04.04.2018
1 апреля на нашем портале была размещена статья "Иногда товарищество незаконно травит людей, требуя с них деньги. А это может обернуться против самого КТ" из еженедельника "МК-Эстония".
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106992002
117,90 €
70,74 €
-20% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
159,20 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-20% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
135,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Нужно ли менять свидетельство о регистрации транспортного средства, если из-за административной реформы изменился ваш адрес?

04.04.2018
По заверению Департамент шоссейных дорог, автовладельцы, чей адрес изменился после административной реформы, не обязаны обновлять свидетельство о регистрации своего транспортного средства.
Подробнее

Среди высланных из Финляндии в прошлом году лиц было больше всего эстонских преступников

04.04.2018
Финская полиция может выслать человека из страны, если у него отсутствует право пребывать на ее территории, и он не покидает ее добровольно. Самая большая группа иностранных граждан, высланных из Финляндии в прошлом году — граждане Эстонии, которым запретили въезд в страну в связи с преступлениями.
Подробнее



ВИДЕО: Нарве, Силламяэ и Йыхви подарят по очень эстонской кинетической скульптуре

04.04.2018
В рамках республиканской юбилейной кампании EV100 учащиеся Ида-Вирумааского центра профессионального образования подарят Силламяэ, Йыхви и Нарве одинаковые скульптуры, делающиеся по мотивам ключевых символов Эстонии: василька, ласточки.
Подробнее