ERR рекламирует себя на российском гостелевидении

ERR рекламирует свой русскоязычный телеканал ЭТВ+ на российском гостелевидении ”РТР Планета”, пишет Eesti Ekspress.



”В новостях и в передачах, в которых высказывают мнение, — представители с явно прокремлевской точкой зрения”, — полагает организация Propastop!, занимающаяся разоблачением антиэстонской пропаганды. В нее на добровольной основе входят кайтселийтчики. По их мнению, телеканал разжигает войну и рознь.

Специалист по маркетингу ERR Тийна Леэду сказала Eesti Ekspress, что у ERR ”отсутствует правовая оценка относительно моральной непригодности данного канала”.

"Его использование — в медиаплане совместно с TV3+, который и в Эстонии продает рекламу данного телеканала. Использование различных каналов в рекламных кампаниях основано на решениях планировщиков, считающихся как с целевой группой и ценой, так и с целями кампании в целом", — пояснила Леэду.

Также, по ее словам, ERR рекламирует себя на российском канале с целью ”обратить внимание русскоязычного телезрителя на то, что в Эстонии есть независимый русскоязычный медиаканал, и независимых русскоязычных медиаканалов в сегодняшнем мире немного”.