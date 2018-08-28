28.08.2018, 12:40

ERR приступил к поиску нового главного редактора ETV+

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rus.delfi.ee
EST
Пудра-Show на ETV+
фото иллюстративноеFoto: Николай Шарубин

Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) объявила открытый конкурс на замещение вакантной должности главного редактора русскоязычного телеканала ETV+, передает rus.err.ee.

Ключевыми задачами главного редактора станут развитие телеканала на всех платформах, участие в разработке новых идей, а также формирование и внедрение стратегии.

От кандидатов ждут знания медиа-ландшафта, предыдущего опыта работы в области средств массовой информации, очень хорошего знания русского и эстонского языков, коммуникативных и аналитических навыков и, желательно, опыта управленческой работы.

Желающие возглавить канал могут до 21 сентября отправлять свои резюме вместе с мотивационным письмом и описанием видения развития ETV+ по адресу электронной почты personal@err.ee.

Предыдущий главный редактор ETV+ Дарья Саар покинула пост по соглашению сторон 25 мая. До назначения нового главного редактора обязанности руководителя канала исполняет член правления ERR Урмас Ору.

Саар возглавляла телеканал с момента его основания. Первые передачи ETV+ вышли в эфир 28 сентября 2015 года.

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