Эрки Сависаар: для поддержки предпринимателей Эстония нуждается в кооперативном банке

Зампредседателя экономической комиссии Рийгикогу Эрки Сависаар считает, что кооперативное предпринимательство пойдет Эстонии на пользу, точно так же необходим и кооперативный банк, который мог бы поддерживать малых предпринимателей.

По словам Сависаара, на днях пришла весьма положительная новость о том, что в Вастсе-Куусте открылся первый в стране кооперативный мясной комбинат. Это еще раз доказывает, что сообща можно сделать гораздо больше, чем в одиночку. Депутат парламента добавил также, что кооперативная деятельность для Эстонии крайне необходима, в том числе это касается и кооперативного банка. ”Главной задачей кооперативного банка является поддержка населения. Основные сферы, развитие которых тормозит желание коммерческих банков заработать как можно больше в короткий срок, как правило связаны с началом небольшой предпринимательской деятельности наших сограждан, в том числе в сельскохозяйственной отрасли”, — сказал Сависаар.

В Эстонии пока нет ни одного кооперативного банка, есть лишь коммерческие банки и кооперативные финансовые учреждения. ”Учреждения такого типа как правило занимаются повторной выдачей кредитов из одних рук в другие. Банк же может заниматься помимо выдачи кредитов еще и другими финансовыми сделками, например, можно будет открыть расчетный счет, ходатайствовать о кредитной карте или делать стратегические инвестиции”, — рассказал политик о возможностях кооперативного банка.

Цель коммерческих банков — получить максимальную прибыль за короткий срок. ”Главное отличие коммерческого банка от кооперативного в процессе принятия решения. В кооперативном банке у всех будет по одному голосу, вне зависимости от их вклада. Это значит, что решение будут приниматься сообща и ни один крупный акционер не сможет повлиять на других участников”, — сказал Сависаар.

По мнению Сависаара, главная причина, по которой в Эстонии до сих пор нет кооперативного банка, заключается в том, что первой с этой идеей выступила Центристская партия. Именно поэтому идея была сразу же воспринята в штыки. ”Не лишним будет отметить, что несмотря на то, что кооперативные банки не могут предложить широкий спектр услуг, во всем мире у них самые лучшие ставки по кредитам, а также возможность показать клиентам, сколько в действительности стоят финансовые услуги. Именно поэтому кооперативные банки являются главными конкурентами доминирующим на рынке и диктующим свои условия коммерческим".