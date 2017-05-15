Эрик Лайдвеэ возглавил Eesti Raudtee

Сегодня вступает в должность новый генеральный директор и председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ, передают "Деловые Ведомости".

Лайдвеэ полагает, что, несмотря на то, что госкомпания пока не приносит прибыли, у нее есть для этого все возможности, несмотря на все ограничения, связанные с Россией.

"Eesti Raudtee — солидная органзиация, цель которой — предлагать качественные, безопасные и надёжные услуги. Нужно заниматься не только восточным направлением, но и, с учётом Rail Baltica, быстро запустить движение грузов по направлению север-юг", — сказал он.

Бывший председатель правления Eesti Raudtee Сулев Лоо подал прошение об отствке 10 февраля.

"Есть разные вещи, от которых у меня горят глаза. Одна из них — зарабатывание прибыли, что очень сложно осуществить в случае Eesti Raudtee", — говорил он.