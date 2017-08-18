18.08.2017, 15:30

Ericsson может уволить до 25 тысяч сотрудников

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Gazeta.ru
EST
Ericsson Eesti Tallinnas
Ericsson Eesti TallinnasFoto: Andres Putting

Шведская компания Ericsson может уволить более 25 тыс. сотрудников в зарубежных офисах в рамках меры по сокращению расходов, передает Svenska Dagbladet со ссылкой на источники.


Уточняется, что увольнения не коснутся работников Ericsson в Швеции.

По информации источника, в отдельных странах может быть сокращено 80–90% штата, передает Gazeta.ru.

Издание подчеркивает, что в настоящее время совокупный штат Ericsson составляет порядка 109 тыс. человек.

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