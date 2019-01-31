ERIAL завершил 2018 год в плюсе

Подводя итоги 2018 года, кредитно-сберегательное общество ERIAL вышло в плюс. Уже скоро, после предоставления годового баланса в регистр, вся информация будет доступна в открытом доступе и на сайте кредитно-сберегательного общества ERIAL. В ERIAL считают, что им удалось сделать эффективную финансовую компанию с ведением независимой финансовой политики за счет новой финансово-инвестиционной стратегии ERIAL, а также взвешенной системы анализа и оценки рисков.



Это позволит и в дальнейшем предлагать своим клиентам самую большую процентную ставку по сберегательному вкладу в Эстонии, которая равна 12% годовых, что является хорошим и стабильным дополнительным доходом. Доказав свою эффективность, ERIAL продолжит работать над улучшением и расширением оказываемых финансовых услуг. Также напомним, что вопреки всем известным принципам работы кредитно-сберегательных обществ ERIAL является самым современным кредитно-сберегательным обществом в Эстонии. Услугами ERIAL можно удобно пользоваться не только в представительствах, но и удаленно, онлайн в интернете через удобную электронную среду самообслуживания.

Как работает кредитно-сберегательное общество?

Кредитно-сберегательное общество ERIAL — это финансовый кооператив, который принадлежит его членам. Деятельность кооператива направлена на организацию системы финансовой взаимопомощи: от одних участников принимаются вклады, которые затем используются для выдачи кредитов другим участникам. Право пользования услугами кооператива имеют только его члены.

Принципы, применяемые для обеспечения гарантий по выданным кредитам в кредитно-сберегательном обществе ERIAL

• ипотека на недвижимое имущество (застроенная недвижимость, квартирная собственность, право на застройку);

• залог на срочный вклад;

• коммерческий залог на основное имущество получателя кредита или иное движимое имущество;

• регистровый залог на транспортное средство;

• поручительство частного или юридического лица;

• иные признаваемые залоги.

Инвестиционная стратегия ERIAL

Кредитно-сберегательное общество ERIAL предлагает самую большую процентную ставку по сберегательному вкладу в Эстонии, которая равна 12% процентам годовых. Самый часто задаваемый вопрос: как мы смогли предложить такой большой процент? Это стало возможным за счет финансово-инвестиционной стратегии, взвешенной системы анализа и оценки рисков. Таким образом ERIAL и может предложить своим клиентам ставку по вкладу 12% процентов годовых.

Основные направления по инвестированию ERIAL

Во что инвестирует кредитно-сберегательное общество ERIAL

ERIAL делает надежные инвестиции, вкладывая деньги в активы, которые обеспечивают высокий уровень сохранности средств и высокую доходность.

Инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость

• Покупка

• Продажа

• Строительство

Кредитование

• Малый кредит

• Кредит под залог автомобиля

• Кредит под залог недвижимости

• Лизинг транспортных средств

• Жилищный кредит

• Факторинг

Надежные вклады с высоким процентом

Сберегательный вклад — 12% годовых

Сберегательный вклад размещается на срок минимум от 12 месяцев и максимум до 10 лет. По такому вкладу невозможны денежные операции частичного пополнения и частичного снятия сумм основной части вклада и процентов в течение всего срока действия договора. Он подходит тем, кто желает накопить крупную сумму денег. Как правило, такой тип вклада имеет наиболее высокую годовую процентную ставку. Для получения полной процентной ставки по вкладу деньги должны оставаться в кредитно-сберегательном обществе в течение всего срока действия договора, так как проценты по такому типу вклада начисляются в конце срока договора.

Накопительный вклад — 11% годовых

Накопительный вклад размещается на срок минимум от 12 месяцев и максимум до 15 лет. Условиями вклада предусмотрены денежные операции пополнения вклада в течение всего срока действия договора. Он подходит тем, кто желает накопить крупную сумму денег на основе регулярного пополнения вклада. При этом невозможны денежные операции частичного снятия сумм основной части вклада и процентов в течение всего срока действия договора. Для получения полной процентной ставки по вкладу деньги должны оставаться в кредитно-сберегательном обществе в течение всего срока действия договора, так как проценты по такому типу вклада пересчитываются и начисляются каждый раз при регулярном пополнение вклада.

Срочный вклад — 10% годовых

Срочный вклад размещается на срок минимум от 12 месяцев и максимум до 6 лет. По такому вкладу невозможны денежные операции частичного пополнения и частичного снятия суммы основной части вклада в течение всего срока действия договора. В зависимости от условий выплат процентов по данному типу вклада он подходит тем, кто желает получать регулярный дополнительный доход.

Расчетный вклад — 9% годовых

Расчетный вклад размещается на срок минимум от 12 месяцев и максимум до 20 лет. Этот вид вклада называется универсальным. Он позволяет клиенту управлять своими накоплениями, совершая приходные или расходные денежные операции. Расчетный вклад может быть расходно-пополняемым и расходным. Он предполагает пополнение вклада в любое время (раз в день, раз в неделю, раз в месяц) на любую сумму. Процентная ставка пересчитывается каждый раз при совершении приходных или расходных операций по вкладу. Вывод процентов или частичной/основной суммы производится ежемесячно. Такой тип вклада подходит тем, кто желает получать регулярный дополнительный доход.

ERIAL — кредитно-сберегательное общество нового типа

Да, это именно так: ERIAL — кредитно-сберегательное общество нового типа! Эстонское государство известно в мире своими решениями в области информационных технологий. Именно поэтому Эстонию характеризуют как э-государство. ERIAL старается следовать тенденциям в сфере информационных технологий. Вопреки всем известным принципам работы кредитно-сберегательных обществ услугами ERIAL теперь можно воспользоваться не только в представительствах, но и удаленно онлайн в интернете через удобную электронную среду самообслуживания. Таким образом, все услуги и финансовые продукты ERIAL можно получать на сайте www.erial.ee, не выходя из дома, если воспользоваться ID-kaart или Mobiil-ID. В дальнейшем все новые услуги и финансовые продукты, которые планирует предлагать ERIAL, будут сразу же доступны клиентам через электронную среду самообслуживания. Напоминаем, что для доступа ко всем нашим услугам необходимо являться членом кредитно-сберегательного общества. Для этого требуется пройти простую процедуру регистрации на сайте www.erial.ee либо в одном из наших филиалов.

Как стать клиентом и вступить в общество?

Для вступления в кредитно-сберегательное общество ERIAL необходимо сделать три простых шага.

Шаг 1. Пройти регистрацию. Сделать это можно через интернет-сайт www.erial.ee или в наших представительствах при личном визите. При себе необходимо иметь паспорт, ИД-карту.

Адреса представительств:

• Суур-Амеэрика 12, Таллинн (1 этаж / отдельный вход с улицы);

• Tорнимяэ 5, Таллинн (1 этаж / отдельный вход с улицы).

Рассмотрение заявки проходит в режиме онлайн. Система обрабатывает информацию и определяет, может ли заявитель стать членом кредитно-сберегательного общества.

Шаг 2. Оплатить вступительный членский взнос. Оплачивается один раз. Размер взноса для физических и юридических лиц составляет 9 евро.

Шаг 3. Оплатить вступительный паевой взнос. Его минимальная величина для физических и юридических лиц составляет 30 евро.

Кто может стать клиентом и вступить в кредитно-сберегательное общество?

• Физические лица, достигшие совершеннолетия, постоянно проживающие в Эстонии или имеющие недвижимость на территории страны.

• Юридические лица, зарегистрированные в Эстонии.

Какие преимущества дает членство в кредитно-сберегательном обществе?

• открыть вклад и получать по нему наиболее выгодные проценты;

• получить кредит на льготных условиях;

• пользоваться иными услугами общества;

• получить часть прибыли кредитно-сберегательного общества, так как паевой взнос — это инвестиция, приносящая дивиденды ежегодно.

Зачем присоединяться?

Сохранение и приумножение

Ежегодно деньги, которые не инвестированы напрямую, подвержены инфляции. Это значит, на одну и ту же сумму спустя некоторое время вы сможете купить меньше товаров и услуг, чем сейчас. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости. Кредитно-сберегательное общество ERIAL готово предложить своим клиентам гибкие условия и наиболее привлекательные на эстонском рынке проценты по вкладам, что компенсирует инфляцию, а также дает отличную возможность дополнительного дохода и реального заработка.

Финансирование

Также не будем забывать, что у клиентов и членов кредитно-сберегательного общества ERIAL есть возможность получить финансирование на льготных условиях.

Вы можете обратиться за дополнительной информацией в службу поддержки клиентов ERIAL по телефону (+372) 668 4210

Представительства Hoiu-laenuühistu ERIAL

Суур-Амеэрика 12 (1 этаж), Tаллинн

Пн-Пт, с 10.00 до 18.00

(+372) 615 0072

klienditugi@erial.ee

Торнимяэ 5 (1 этаж), Tаллинн

Пн-Пт, с 10.00 до 18.00

(+372) 668 4210

klienditugi@erial.ee

Внимание! Это реклама финансовой услуги. До принятия решения ознакомьтесь с условиями вклада на www.erial.ee и при необходимости посоветуйтесь с нашими специалистами по телефону (+372) 668 4210.