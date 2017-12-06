ERGO возместит расходы за отмененные путешествия резервистам, которых призвали на учения

Страховая группа ERGO, на основании ранее заключенных договоров страхования путешествий, покроет расходы на путешествия резервистам, которых призвали на учения.

Во вступившем в силу в конце 2016 года Законе о государственной обороне были обновлены принципы государственной обороны Эстонии и добавилась возможность призвать резервистов в течении 24 часов. ”Процент прибывших на первые учения был достаточно высок, но у некоторых людей долг перед государством мог остаться невыполненным из-за того, что на это время был запланирован вылет”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

Призыв на учения — это неожиданное событие, которое нельзя предусмотреть, что квалифицируется со стороны страховой группы ERGO как срыв путешествия. ”Если у клиента, на момент получения повестки, есть действующее страхование от срыва путешествия, то мы возместим расходы, связанные с путешествием”, — добавила Лепвальтс.

Для того чтобы быть готовым к неожиданностям, лучше всего заключить договор о страховании путешествия сразу после покупки билетов на самолет или паром.

Довольно часто встречаются случаи, когда за пару дней до путешествия выясняется, что время полета изменилось, полет отменяется или кто-то из путешественников серьезно заболел. ”Точно так же может резервистам в последний момент прийти повестка на учения. К сожалению, тогда уже будет поздно думать о страховании”, — добавила Лепвальтс.

При заключении договора нужно отдельно обратить внимание на условия страхования в случае срыва путешествия. В зависимости от страховой компании они могут отличаться и не всегда покрывают подобные варианты срыва.