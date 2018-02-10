ERGO: в январе зарегистрировано 2 315 случаев причинения ущерба на общую сумму 2,2 млн евро

Год начался с дорожных происшествий и несчастных случаев, в которых пострадали люди. В январе в ERGO было зарегистрировано 2 315 случаев причинения ущерба на общую сумму 2,24 млн евро. Помимо того, что несчастных случаев было несомненно больше, стоит рассказать о случаях с самыми трагическими последствиями, значится в пресс-релизе.

”Произошел скачок количества случаев ущерба на дорогах по страхованию каско, таких случаев было в январе этого года почти на четверть больше, чем год назад. Большую часть составили ущербы из-за разбитых стекол, которых по сравнению с прошлым годом было на 100 случаев больше”, — сказала руководитель отдела ERGO по рассмотрению ущерба Катерина Лепвальтс.

Самое тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января в Харьюском уезде, во время которого тягач потерял управление и столкнулся с движущимся на встречу автомобилем. В результате аварии погиб пассажир, находящийся в автомобиле, а водитель получил тяжкие телесные повреждения. ”Предварительный размер ущерба достигает 104 000 евро, и эта сумма еще вырастет после того, как станет известна степень тяжести повреждений”, — уточнила Лепвальтс.

По словам Катерины Лепвальтс, очень плохо, что с каждым большим снегопадом на дорогах происходят дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. ”Изменение дорожных условий требует от водителя снижения скорости, сохранения достаточной дистанции и особо внимательного отношения к другим участникам дорожного движения”, — напоминает Лепвальтс водителям.

Два несчастных случая, которые были зарегистрированы в январе в страховом обществе ERGO, к сожалению, также были со смертельным исходом. Обстоятельства этих несчастных случаев еще не до конца ясны на сегодняшний день, но страховая сумма в обоих случаях составляет 100 000 евро.

Два крупных случая, связанных с причинением имущественного ущерба, произошли в январе в Харьюском уезде. В обоих случаях речь шла о страховании имущества предприятия. ”В первом случае из-за прорыва водопровода были затоплены помещения, оборудование и товар фирмы, а во втором случае при пожаре, начавшемся на крыше коммерческого здания, пострадали различные помещения этого здания. В обоих случаях предполагаемый ущерб превышает 60 000 евро”, — сказала Лепвальтс.