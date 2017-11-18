ERGO в октябре зарегистрировала свыше 2 500 случаев причинения ущерба

В октябре этого года страховая группа ERGO выплатила в качестве возмещения ущерба 2,5 млн евро. Всего было зарегистрировано 2 589 случаев, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе.
В октябре больше всего случаев причинения ущерба было связано с транспортными средствами, меньше с причинением ущерба имуществу и личности.
”В Ярвамаа произошла авария, в которой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем. Пострадали оба водителя и один пассажир. По предварительной оценке, общая сумма ущерба достигает почти 60 000 евро. В Вырумаа грузовик потерял управление и съехал с дороги. Предварительная оценка ущерба около 24 000 евро. В Пярну из-за строительных работ загорелась крыша дома, от воды и дыма пострадала вся квартира. Предполагаемая сумма ущерба около 25 000 евро”, — сказала руководитель отдела по возмещению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс
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Если взять более длительный период, то можно заметить, что выросли возмещения ущерба по медицинскому страхованию.
”В некоторые месяцы рост превышал 50%. Это произошло благодаря возросшему числу клиентов и их заинтересованности заключить в дополнение к государственному медицинскому страхованию, также договор о частном медицинском страховании, для того чтобы быстрее попадать к врачам”, -
добавила Лепвальтс.