ERGO: страх перед вандалами и пожарами заставляет предприятия страховать свое имущество

В прошлом году страховая группа ERGO завела страховые дела по несчастным случаям, связанным с 820 предприятиями. Четвертая часть из них была связана с вандализмом, далее следуют случаи ущерба, причиненные вследствие протечки водопроводных труб и разбитых стекол.

”Самый большой финансовый ущерб для имущества и помещений предприятия наносит пожар. В прошлом году самая большая сумма выплаченного страхового возмещения на покрытие причиненного пожаром ущерба достигла 284 000 евро”, — сказал руководитель подразделения ERGO по имущественному ущербу Эрко Макиенко.

Активнее всего свое имущество страхуют предприятия оптовой и розничной торговли, предприятия, занимающиеся строительством, недвижимостью, а также предприятия, деятельность которых связана с транспортными и складскими услугами. Самая распространенная ошибка, которую умудряются делать предприятия состоит в том, что они выбирают страховую защиту, не анализируя реальные риски.

”Всего лишь пять процентов предприятий, которые при страховании своего имущества выбирают также страхование от приостановки бизнеса”, — привел Макиенко один из примеров непродуманных действий. В воздухе остаются висеть риски, последствия реализации которых предприятия решают нести сами. ”Страхование имущества, конечно, возмещает затраты на восстановление здания и оборудования, но в промежуточный период, когда производство или оказание услуг приостановлено, предприятие не зарабатывает доход. В то же время нужно по-прежнему платить зарплаты и кредиты, что в случае наличия страхования от приостановки бизнеса не доставило бы головной боли”, — добавил он.