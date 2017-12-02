ERGO: созданное без страховки квартирное товарищество представляет опасность для жителей

По словам руководителя группы по ущербу имущества ERGO Эрко Макиенко, в свете нового закона, при создании товарищества, стоит обязательно подумать и о страховании квартирного товарищества.

С января вступает в силу новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, цель которого улучшить управление квартирными товариществами на основании общих правил. Чуть менее чем половина квартирных домов на сегодняшний день не имеет товарищества, и с нового года государство само создаст для них квартирное товарищество.

В текущем году ERGO занималась более чем пару сотнями случаями, связанными со страхованием имущества и ответственности квартирного товарищества. Львиная часть из них — это случаи, связанные с протеканием магистральных труб. Случались также поломки электросистем, повреждения по причине шторма и вандализма, а также в меньшей степени пожары.

”Если сумма ущерба, нанесенного товариществу водой, находится в среднем в границах пары тысяч евро, то в случае пожаров самый большой ущерб в этом году был на сумму до 15 000 евро”, подтверждает — Макиенко. В то же время в предыдущие годы были случаи, когда вследствие ликвидации пожара в квартирном товариществе, возмещения превысили сотни тысяч евро.

Иллюзия, что в квартирном доме ничего не случится, не может длится долго. Даже если соседи одинаково ответственны и помимо своей квартиры заботятся также и об общих помещениях, все же остается вероятность того, что в непредвиденных ситуациях в квартирном товариществе могут быть повреждены стены и потолки, крыша, лифт, балконы или помещения общего пользования и технические системы.

В связи с началом отопительного сезона Макиенко приводит пример одного из самого распространенного случая ущерба. Протечка трубопровода в товариществе может привести к возмущению жильцов, чьи квартиры были повреждены, как показывает его профессиональный опыт. Договор страхования квартиры покрывает владельцу ущерб в том случае, если в договоре указана защита от аварии водопровода. Но если договора нет или он неполный, то требование о возмещении ущерба в конечном счете окажется на столе товарищества.

”При этом, для того чтобы компенсировать собственнику квартиры его требования, у товарищества должен быть также заключен договор о страховании ответственности, по которому также возмещается ущерб, нанесенный членам товарищества”, — добавляет он.

Продолжая разговор о самых распатроненных случаях причинения ущерба в зимнее время, нельзя не отметить, что они зачастую связаны с расчисткой снега. Под тяжестью снега могут пострадать многие крыши — либо по причине неправильной очистки крыши от снега, либо по причине тяжести последнего. К сожалению каждый год, когда во время оттепели за ночь образуются сосульки, происходит множество несчастных случаев как с автомобилями, так и с людьми.

Тротуары, за расчистку которых отвечает товарищество, даже при правильной уборке могут быть скользкими и привести к требованию о возмещении ущерба.

”Бывают случаи, когда прохожий падает, получает какой-либо перелом, повреждает одежду и за все это предъявляет товариществу огромное требование о возмещении ущерба”, — говорит Макиенко. Но в лучшем случае это и для товарищества, и для хорошего дворника может означать денежные выплаты. Главное в этом то, что только страхование защищает членов квартирного товарищества от неожиданных больших расходов в случае несчастья.