ERGO: рост удовлетворенности клиентов идет рука об руку с ростом доли рынка

Страховая компания ERGO за первые три квартала 2017 года собрала в Балтии страховые премии в размере 177 млн евро. Прибыль за этот период составила 6,8 млн евро. Рынок страховых услуг Балтии за первые три квартала этого года вырос на 14,5%, рост ERGO составил 18,4%, сообщает предприятие посредством пресс-релиза.

Во всех трёх странах Балтии главной причиной роста в сфере страхования имущества стало дорожное страхование и каско, а в сфере страхования жизни причиной стало страхование жизни с инвестиционным риском в Латвии и Литве. В сравнении с показателями этого года, в первые три квартала 2016 года компания ERGO собрала в Балтии страховые премии в размере 149 млн евро, прибыль за этот период составила 3,5 млн евро. Сделанный за год подъём отражает также долю рынка ERGO, которая на конец третьего квартала этого года составила 14,4% (в 2016 году была 14%). Показатели индекса лояльности компании в странах Балтии были также на несколько пунктов выше, чем в тот же период прошлого года.

За первые три квартала 2017 года в странах Балтии ERGO выплатило своим клиентам страховые возмещения в размере 105 млн евро. Наибольший ущерб был по следующим основным бизнес-направлениям: дорожное страхование, страхование каско и страхование жилья. Самый крупный ущерб в размере 2,4 млн евро был зафиксирован в Литве в связи с африканской свиной чумой. Самый крупный ущерб в Эстонии (450 000 евро) и в Латвии (120 000 евро) был связан с дорожными происшествиями.

Руководитель страховой группы ERGO в странах Балтии Др. Багдонавичус прокомментировал результаты: ”Развитие ERGO в странах Балтии соответствовало ожиданиями. Наши результаты и прогноз показывают, что 2017 станет успешным для ERGO и большинство наших целей будет достигнуто”.