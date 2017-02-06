ERE Grupp: финансовый рынок Эстонии нуждается в дополнительном регулировании

Быстро растущий рынок ссудо-сберегательных кооперативов (HLÜ) в Эстонии нуждается в дополнительном регулировании со стороны государства, считает глава Eesti Arengu HLÜ и председатель правления ERE Grupp Максим Сорокин. По данным Банка Эстонии, за последний год объемы депозитов в этом секторе финансового рынка страны выросли почти на 20 миллионов евро, и для того, чтобы обеспечить полную сохранность средств вкладчиков, государству необходимо ввести новые требования к таким предприятиям.

По мнению главы ERE Grupp, эффективным методом регулирования рынка HLÜ стало бы увеличение минимального объема уставного капитала ссудо-сберегательных кооперативов с 25 тысяч евро до 100 тысяч евро, а также ужесточение требований по числу членов таких кооперативов. По мнению Сорокина, их число необходимо довести как минимум до 50 человек.

”Мы считаем, что активный рост популярности HLÜ говорит о доверии потребителей к таким инвестиционным инструментам, и это доверие необходимо оправдывать. Именно поэтому мы решили выйти со своими предложениями относительно дополнительного регулирования в этом секторе”, — заявил Максим Сорокин.

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По данным Банка Эстонии, объем вкладов на счетах эстонских ссудо-сберегательных кооперативов с практически нулевой отметки в 2010 году вырос до 60 миллионов. По состоянию на август 2016 года, в стране действовали 20 HLÜ, число членов которых достигало отметки в 9000 человек.

Хотя объемы депозитов в этом секторе составляют всего 0,5% от аналогичных объемов в банковском секторе, государству необходимо позаботиться и о вкладчиках HLÜ.

”Сейчас все финансовые риски делят между собой сами HLÜ, а также их вкладчики. В ситуации, когда все больше предпринимателей начинают интересоваться этой сферой, необходимы четкие критерии, которые могли бы препятствовать появлению недобросовестных игроков на этом рынке”, — считает Сорокин.

ERE Grupp — это группа компаний, основанная в 2005 году, которая занимается предоставлением финансовых услуг, выдачей кредитов, финансированием бизнес-проектов и инвестированием в недвижимость. Областью финансовой деятельности компании являются традиционные сферы предпринимательства — недвижимость, строительство, торговля и промышленность.