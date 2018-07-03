03.07.2018, 03:00

Eolane Tallinn увеличила объемы производства и создаст новые рабочие места в Ласнамяэ


rus.delfi.ee
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Eolane Tallinn увеличила объемы производства и создаст новые рабочие места в Ласнамяэ
Foto on illustratiivne.Foto: Tiit Blaat

Действующий в таллиннском районе Ласнамяэ один из крупнейших в Эстонии производителей электроники AS Eolane Tallinn в прошлом году резко повысил оборот, объемы производства и экспорта, а также на треть увеличил количество рабочих мест, сказано в пресс-релизе.

Как продемонстрировал прошедший аудиторский отчет за 2017 хозяйственный год, в прошлом году доход от продаж компании AS Eolane Tallinn, которая в основном занимается производством специализированного коммуникационного оборудования и светодиодных светильников для автомобильной промышленности, увеличился на 58%, достигнув 68,4 миллиона евро. Практически 100% своей продукции предприятие производит на экспорт. Крупнейшими экспортными рынками компании являются Финляндия, Франция, Болгария и Швейцария. В прошлом году прибыль AS Eolane Tallinn составила 1,7 миллиона евро.

За два последние года компания Eolane Tallinn инвестировала в современное производственное оборудование более четырех миллионов евро. В 2017 году предприятие создало в Эстонии более сотни рабочих мест, к концу года увеличив число работников до 376 человек, а с учетом арендной рабочей силы количество работников достигло 500 человек.

По словам члена правления Eolane Tallinn Туули Тромп, наибольшим вызовом в Эстонии на сегодня является поиск подходящей рабочей силы. ”Высокотехнологичное производство требует работников с разносторонними навыками, найти которых зачастую бывает непросто. В связи с переездом в новое большое и современное здание мы планируем продолжить расширение производства и в ближайшее время создать в Ласнамяэ до 300 новых рабочих мест”, — сказала Тромп.

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К концу 2018 года Eolane переведет свое производство на новый завод электроники общей площадью в 11 000 квадратных метров, расположенный в Таллинне на Петербургском шоссе. Первый этап площадью 6700 квадратных метров предприятие примет в эксплуатацию осенью. Архитектором расположенного по адресу Петербургское шоссе, 49b здания является Тынис Тарбе, строителем — Tallinna Ehitustrust OÜ, а собственником — Capital Mill.

AS Eolane Tallinn является крупнейшим дочерним предприятием обладающего французскими корнями концерна Eolane — оборот предприятия в размере 68 миллионов евро составил в прошлом году пятую часть всего оборота концерна. Компания Eolane Tallinn, экспортирующая практически 100% своей продукции, производит в Ласнамяэ специализированное коммуникационное оборудование и компоненты систем освещения для автомобильной промышленности. Трудоустраивающая сегодня 500 человек компания Eolane Tallinn является по данным Äripäeva Top четвертым по размеру производителем электроники в Эстонии. Занимающееся персоналом предприятие Fontes в прошлом году признало Eolane Tallinn компанией, в наибольшей степени соблюдающей принципы равной оплаты труда мужчин и женщин.

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