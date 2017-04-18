Энн Ээсмаа: защита памятников старины — это защита нашего будущего

На открытии месяца охраны памятников старины в Эстонском центре детской литературы вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа вспомнил старую истину: кто не помнит прошлого, у того нет будущего.

”Для наших людей, занимающихся охраной памятников старины, в зеркале заднего вида обычно отражалось не прошлое, а мечта и надежда о будущем Эстонии”, — сказал Ээсмаа. Он добавил, что именно поэтому началось изучение истории народа и древних обычаев — чтобы восстановить нашу утраченную уверенность и достоинство, а также почерпнуть из прошлого силы и полезные аргументы. То же самое, но иными средствами, делали многие эстонские писатели, художники и кинематографы. Этим занимались и Вельо Тормис, и Густав Эрнесакс, благодаря целеустремленной работе которого в советские времена певческие праздники были не только музыкальными, но и национально-политическими событиями. Народ с самого начала все это прекрасно понимал. Месяц охраны памятников старины у нас начали отмечать уже в 1985 году.

Ээсмаа напомнил, что Эстония была первой, но скоро за нами последовали и другие народы СССР, в первую очередь, латыши и литовцы. К одиноким защитникам памятников старины присоединились массы Народного фронта и комитетов граждан Эстонской Республики. Конституционная ассамблея, основанная согласно общему плану прогрессивных членов Комитета Эстонии и Верховного Совета Эстонской Республики, разработала новую Конституцию Эстонии. Это окончательно создало необходимые условия для восстановления независимости Эстонии и придало этому международную легитимность.

Ээсмаа рассказал о сегодняшней деятельности и целях защитников памятников старины. Мы радуемся достижениям, которые удостоились международного признания. В апреле проект таллиннского алтаря Роде получил премию Европейского союза и Europa Nostra. Это — значимый успех, так как на приз претендовало более 200 конкурентов из порядка 40 стран.

”Начинающийся сегодня месяц охраны памятников старины продлится до международного дня музеев — то есть до 18 мая. Но ни я, никто другой не согласны ограничивать работу защитников памятников старины временными рамками. Защитники памятников старины работают беспрерывно на пределах пространства-времени”, — сказал Ээсмаа. Настоящее уже завтра станет вчерашним. Будущее превратит настоящее в прошлое. ”Наверно, именно поэтому по сегодняшний день мудрый девиз Общества защиты памятников старины Эстонии звучит следующим образом: защита памятников старины — это защита нашего будущего”, — сказал Ээсмаа на открытии мероприятия в честь месяца охраны памятников старины.