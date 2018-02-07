Enefit Solutions производит оборудование для крупнейшего бумажного завода в Австралии

Дочернее предприятие Eesti Energia, компания Enefit Solutions, производит для крупнейшего в Австралии бумажного завода Australian Paper Maryvale Mill газоходы и другое оборудование.

По словам председателя правления Enefit Solutions Оття Лихта, продукция предприятия с 60-летним опытом работы экспортировалась в более чем 50 разных стран, сообщает Eesti Energia.

”Металлоконструкции, произведенные в Enefit Solutions, впервые найдут применение в Австралии, но такие же изделия мы в течение десятилетий поставляли во многие другие страны Азии, Южной и Северной Америки, а также во многие европейские государства”, — прокомментировал Отть Лихт.

Предприятие Enefit Solutions было привлечено к проекту через долговременного партнера Andritz OY. ”Мы изготавливаем и поставляем рабочие чертежи и продукцию. Вдобавок к газоходам, Enefit Solutions производит для бумажного завода в Австралии также поддерживающие балки, настенные панели экономайзера и объемные бункеры для золы”, — сказал Отть Лихт. Общий объем отправляемого в Австралию заказа составляет немногим более 50 тонн. Металлоконструкции будут к концу марта поставлены в Финляндию, откуда водным транспортом они будут отправлены в Австралию.

Хотя основная часть изделий, изготавливаемых Enefit Solutions, остается в Эстонии, зарубежные проекты играют важную роль в укреплении конкурентоспособности предприятия. ”Расширение географии экспортных стран подтверждает доверие к предприятию и его компетентность” — сказал Отть Лихт.

Enefit Solutions предлагает технологические решения в сфере энергетики и промышленности. В течение прошлого года предприятие произвело более 2000 тонн металлоконструкций, которые используются во всем мире. В Enefit Solutions в Ида-Вирумаа работает более 900 человек.