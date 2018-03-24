Enefit Green ввело в эксплуатацию на электростанции в Пайде котел LNG

В четверг, 22 марта, на электростанции в Пайде был открыт котел, который использует сжиженный природный газ, или LNG. 8-мегаваттный котел является крупнейшим в Эстонии тепловым устройством, использующим в качестве топлива LNG. В качестве основного топлива на пайдеской электростанции останется щепа, которая используется в Пайде с 2003 года, сообщается в пресс-релизе.

Новый LNG-котел позволяет очень гибко регулировать производство тепла, также он является экологически чистым решением, которое бережет городскую окружающую среду, поскольку такое производственное решение не имеет запаха.

Руководитель Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что Enegit Green является производителем энергии с самым многообразным производственным портфелем в странах Балтии.

”Мы производим электроэнергию и тепло из ветра, воды, биомассы, солнца, смешанных бытовых отходов, а при необходимости из мазута и газа. А теперь и из сжиженного природного газа в Пайде”, — сказал Кярмас.

По словам Кярмаса, электростанция в Пайде — это инновационная производственная единица, которая постоянно внедряет современные, умные и экономные решения.

”Уже 15 лет назад в Пайде начал работу один из первых в Эстонии котлов, работающих на местном и возобновляемом топливе — сегодня он используется для пиковых нагрузок и в качестве резервного оборудования. Подавляющая доля остальных предприятий центрального отопления в Эстонии в те времена еще не перешла на новые решения. Сегодня в Пайде снова есть повод порадоваться введению в эксплуатацию современного производственного оборудования, работающего на LNG”, — сказал Кярмас и добавил, что предприятие Enefit Green продолжит создавать умные решения и развивать свой производственный портфель.

Поставкой и установкой LNG-котла занималось акционерное общества Napal. В следующем году пайдеская электростанция демонтирует на своей территории устаревшие масляные емкости, от которых распространялся запах мазута, доставлявший проблемы соседям электростанции. В начало эксплуатации нового котла и демонтаж старых масляных емкостей предприятие Enefit Green инвестирует в общей сложности 570 000 евро.

Eesti Energia работает в сфере теплового хозяйства Пайде с 2011 года, когда концерн приобрел мажоритарную долю местного теплового предприятия Pogi. В 2015 году начала постоянно работать современная станция совместного производства тепловой мощностью 8 и электрической — 2 мегаватта, прежнее производство тепла было заменено на совместное производством электроэнергии и тепла.

Станция совместного производства, которая является основным производственным оборудованием электростанции в Пайде, использует в качестве топлива биомассу местного происхождения. Для покрытия пиковых нагрузок и обеспечения резервных мощностей на электростанции Пайде, помимо станции совместного производства, имеется еще три котла, способных использовать в качестве топлива биомассу или мазут, а теперь и LNG. С лета прошлого года предприятие возобновляемой энергии Eesti Energia, компания Enefit Green, является единоличным собственником электростанции в Пайде.